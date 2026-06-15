잠시 쉰 이정후 ‘멀티히트’ 또 터졌다…타격왕 도전 계속

컵스 상대로 3·5회 선두타자 안타

타율 0.331…선두 로페스 맹추격

웹 호투한 샌프란시스코 5-1 승리

이미지 확대 이정후가 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 미국프로야구 메이저리그 시카고 컵스와의 경기에서 5회말 이날 경기의 두 번째 안타를 때려내고 있다. 2026.6.14 샌프란시스코 AFP 연합뉴스

세줄 요약 세 경기 만에 멀티히트 재개

타율 0.331로 타격왕 경쟁 유지

펜스 충돌 감수한 호수비로 승리 기여

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미국프로야구 메이저리그(MLB) 한국타자 최초의 타격왕에 도전하는 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 세 경기만에 안타 행진을 재개했다.이정후는 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 안방경기에서 시카고 컵스를 상대로 7번 타자 우익수로 출전해 4타수 2안타 1득점을 기록했다. 지난 11일까지 18경기 연속 안타 행진을 펼친 뒤 이틀간 7타수 무안타에 그쳤던 이정후는 이날 2안타로 시즌 타율을 0.328에서 0.331로 끌어올렸다. 0.343으로 리그 1위인 오토 로페스(마이애미 말린스)에 이어 전체 2위다.이정후의 멀티 히트(1경기 2안타 이상)는 시즌 24번째다. 이정후는 3회말 첫 타석에서 좌전 안타, 5회말 3루 내야 안타를 기록했다.3회말 선두타자로 나선 이정후는 구원 등판한 콜린 레아의 시속 94.8마일(152.6㎞)의 빠른 공을 공략해 출루에 성공했다. 다만 후속 타자들이 범타로 물러나며 득점에 실패했다.5회말에도 선두타자로 출루에 성공한 이정후는 드루 길버트의 2루타 때 득점했다. 샌프란시스코는 곧바로 터진 맷 채프먼의 투런포 등으로 단숨에 3점을 뽑아내며 승기를 굳혔다.수비에서도 이정후의 존재감이 빛났다. 8회초 마이클 부시의 총알처럼 뻗어가는 안타성 타구를 선상 쪽으로 전력 질주해 펜스에 부딪히며 걷어내는 호수비로 상대에게 흐름이 넘어가는 것을 차단했다. 이정후의 수비에 선발 로건 웹은 만세를 부르는 모습이 포착됐다.이날 8이닝 1실점으로 호투한 웹은 “나를 마운드에 계속 남긴 감독의 결정이 끔찍하게 될 뻔했다”며 “다행히 이정후가 잡아준 덕분에 이닝을 끝낼 수 있어 기뻤다”고 칭찬했다. 이정후는 “웹이 이닝을 스스로 끝내길 몹시 원한다는 걸 알고 있었다. 정말로 돕고 싶었기에 타구를 잡았다”고 말했다.MLB닷컴은 “이정후가 빅리그 신인이던 2024년 수비 중 펜스에 부딪혀 왼쪽 어깨를 다친 바람에 시즌을 일찍 접어 지금도 펜스 근처에서 수비할 때면 종종 ‘몸이 움츠러든다’는 걸 인정하면서도 웹을 돕겠다는 의지로 불안함을 떨쳐내고 두려움 없이 타구를 쫓았다”고 평가했다. 이정후의 맹활약 속에 팀도 5-1 승리를 거뒀다.류재민 기자