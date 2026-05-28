아베 감독 복귀 서명 10만명 넘어…후임은 마쓰이 히데키 거론

세줄 요약 아베 전 감독 복귀 서명, 이틀 만에 10만명 돌파

후임 후보로 마쓰이 히데키 유력 거론

원로 추천과 미국 생활 변수로 실제 부임은 불투명

이미지 확대 요미우리 자이언츠의 아베 신노스케 감독이 26일 일본 도쿄 자이언츠 사무실에서 열린 사퇴 기자회견에서 눈물을 훔치고 있다. 도쿄 EAP 연합뉴스

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딸 폭행 사건으로 자진 사퇴한 일본 프로야구 요미우리 자이언츠의 아베 신노스케(47) 감독 후임으로 마쓰이 히데키가 유력하게 거론된다.27일 일본 현지 매체에 따르면 마쓰이는 현역 시절 요미우리 4번 타자로 활약한 국민적 스타로, 이후 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 뉴욕 양키스에서 활약했다. 그는 최근 요미우리 스프링캠프 임시 코치를 맡았고, 시즌 중 아베 전 감독 요청으로 선수단 미팅에 참여하기도 했다. 지난해 6월 별세한 나가시마 시게오 자이언츠 종신 명예감독과 생전에 “(감독을 맡겠다는) 약속이 있다”고 언급한 일도 재소환됐다.여기에 아베 전 감독이 자진 사퇴한 뒤 요미우리 출신 원로인 히로오카 다쓰로 전 세이부·야쿠르트 감독이 “이상적인 차기 감독은 마쓰이 히데키”라고 밝혀 주목받는다. 자이언츠는 전통적으로 ‘자이언츠 출신 레전드’를 감독으로 세우는 색채가 강한 데다 원로의 추천까지 더해지면서 힘을 받은 셈이다. 다만 히로오카 전 감독은 “마쓰이라면 팬들도 납득하겠지만, 지금 팀 상황에선 맡지 않을 것”이라며 “(현재 마쓰이가 거주하는) 미국 생활이 더 좋지 않겠나”라고 덧붙였다.한편 아베 전 감독의 복귀를 바라는 일본 야구팬들 요구도 거세다. ‘체인지닷오알지 재팬(Change.org Japan)’에서 그의 복귀를 바라는 온라인 서명을 받은 지 이틀 만에 참여 인원이 10만명을 돌파했다. 서명 운동을 주도한 X(구 트위터) 계정 ‘아베 신노스케 복귀를 바라는 모임’은 “당초 목표였던 4만 3500명을 달성한 만큼 이제는 구단 제출과 협의를 위한 준비 단계에 들어간다”고 밝혔다.아베 전 감독은 최근 18세 장녀 폭행 혐의로 자택에서 체포됐다. 그는 딸들의 다툼을 말리던 중 격분해 장녀를 폭행한 사실을 시인했다. 장녀는 이후 편지를 통해 “일이 커진 것을 매우 부끄럽게 생각한다. 제 몸이 튼튼해 걱정하지 않으셔도 된다. 아버지와는 이미 화해했으니 안심해 달라”고 밝혔다. 그러나 아베 전 감독은 사퇴 기자회견을 열고 “이런 형태로 팀을 떠나 정말 죄송하다”고 고개를 숙였다. 현재 감독직은 하시가미 히데키 오펜스 수석 코치가 대행하고 있다.김기중 기자