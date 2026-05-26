딸 폭행으로 체포됐다 풀려난 日 자이언츠 아베 감독, 결국 ‘자진사임’

세줄 요약 딸 폭행 혐의 체포 뒤 석방, 자진 사임 발표

기자회견서 전통 훼손 사죄, 눈물로 고개 숙임

구단 사임 수용, 하시가미 코치 감독 대행

이미지 확대 26일 도쿄에서 열린 기자회견에 굳은 표정으로 참석한 신노스케 요미우리 자이언츠 감독. 도쿄 AFP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

일본 요미우리 자이언츠의 아베 신노스케(47) 감독이 딸을 폭행한 혐의로 경찰에 체포돼 조사를 받고 풀려난 뒤 자진 사임했다.26일 스포츠호치, 닛칸스포츠 등에 따르면 아베 감독은 이번 사태가 일파만파로 확산하자 구단에 사임 의사를 전달했다. 야마구치 도시카즈 요미우리 구단주가 이를 수용했다. 구단은 하시가미 히데키 코치에게 감독 대행을 맡겼다.아베 전 감독은 이날 도쿄의 구단 사무실에서 열린 기자회견에서 “전통 있는 요미우리 감독 이름을 더럽혀 매우 깊이 사죄하고 싶은 마음뿐”이라며 “제 가족 문제로 많은 야구팬 여러분과 프로야구 관계자 여러분, 그리고 회사에 큰 걱정과 폐를 끼쳐 정말 죄송하다”고 눈물 흘리며 사과했다.다수 일본 언론에 따르면 아베 전 감독은 전날 오후 7시 10분쯤 아동 상담소에 걸려 온 전화를 받고 출동한 경찰에 의해 도쿄 시부야 자택에서 체포됐다. 그는 18세 큰딸과 15세 작은딸의 싸움을 말리려다 큰 딸을 폭행한 것으로 알려졌다. 그는 경찰에 관련 혐의를 시인했고, 이날 0시 조금 넘어 석방됐다.지난 2001년 자이언츠에서 프로 생활을 시작한 그는 19시즌 동안 2282경기에 출전해 2132안타, 406홈런, 1285타점, 996득점 타율 0.284를 기록했다. 타격왕(2012년)과 타점왕(2012년) 타이틀을 비롯해 MVP 1회(2012년), 베스트 나인 9회, 골든글러브 4회, 일본시리즈 MVP 1회에 올랐다. 2020년부터 요미우리에서 코치로 제2의 인생을 시작했고, 2023년 10월 1군 감독으로 부임했다.아베 전 감독은 요미우리에서 한솥밥을 먹었던 이승엽(50) 전 두산 베어스 감독과 친한 사이로도 알려졌다. 올해 이 전 감독을 요미우리 타격 코치로 선임하기도 했다. 그러나 이번 사임으로 이 코치의 향후 거취도 불투명해졌다.김기중 기자