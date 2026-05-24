광주제일고 투수 박찬민, MLB 필라델피아 입단

이미지 확대 필라델피아 필리스 유니폼을 입은 박찬민(오른쪽)이 계약식 후 관계자와 악수하고 있다. 필라델피아 구단 소셜미디어.

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광주제일고 우완 투수 박찬민(17)이 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 필라델피아 필리스 구단에 입단했다. 필라델피아는 24일(한국시간) “한국 출신 유망주 박찬민과 국제 아마추어 계약을 맺었다”고 밝혔다. 올해 고교야구 졸업 예정자 중 미국 구단과 계약한 선수는 박찬민이 처음이다.박찬민은 신장 191㎝에 최고 구속 150㎞대 강속구를 주무기로 슬라이더와 커브, 스플리터 등을 구사한다. 올해 고교 야구 12경기에서 6승 무패 평균자책점 1.37의 빼어난 성적을 냈다. 46이닝 동안 65탈삼진, WHIP(이닝당 출루 허용률) 0.65로 광주일고의 이마트배, 황금사자기 4강을 이끌었다.필리스 구단 소식을 알리는 현지 매체 ‘필라델피아 인사이더’에 따르면, 박찬민의 계약금은 120만 5000달러(약 18억 3000만원) 수준이다. 올해 필리스가 영입한 국제 아마추어 선수 가운데 베네수엘라 출신 외야수 프란시스코 렌테리아(400만 달러)에 이어 두 번째로 높은 금액이다.필리스는 박찬민 영입 자금을 마련하고자 지난달 마이너리그 선수 2명을 트레이드한 것으로 전해졌다. 미국 프로야구 구단은 한정된 금액으로만 국제 아마추어 선수들을 영입할 수 있다.김기중 기자