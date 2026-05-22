“LG 안 돌아간다” 고우석 이래서 거절했구나…트리플A 5경기 연속 무실점

피츠버그 마이너 구단 상대 1이닝 무실점

AAA 평균자책점 2.61…마이너 전체 1.50

배지환도 2안타…9경기 연속 기록 이어가

이미지 확대 LG 트윈스 시절의 고우석. 연합뉴스

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LG 트윈스의 복귀 요청을 거절하고 빅리그 도전을 이어가는 중인 고우석(디트로이트 타이거스 산하 톨리도 머드헨스)이 미국프로야구 마이너리그 트리플A 복귀 이후 5경기 연속 무실점 호투를 이어갔다.고우석은 22일(한국시간) 미국 오하이오주 톨리도의 피프스서드필드에서 열린 인디애나폴리스 인디언스(피츠버그 파이리츠 산하)와의 홈 경기에 5-2로 앞선 8회초 등판해 1이닝 동안 삼진 1개를 잡고 무실점을 기록했다. 트리플A 승격 이후 5경기 연속 무실점으로 트리플A 평균자책점도 2.61로 떨어졌다. 더블A 기록까지 합하면 마이너리그 15경기 1승 1패 2세이브 평균자책점 1.50이다.고우석은 8회초 선두타자 데이비스 웬젤과 타일러 캘리한을 각각 유격수 땅볼과 2루수 땅볼로 처리했다. 이어 라파엘 플로레스 주니어를 볼카운트 1볼 2스트라이크에서 4구째 129㎞ 바깥쪽 낮은 커브로 헛스윙 삼진으로 돌려세우며 이닝을 끝냈다. 12구를 던진 가운데 직구 최고 구속이 151㎞까지 찍혔다. 톨리도는 5-2 승리를 거뒀다.LG는 마무리 투수 유영찬의 부상 이탈로 뒷문에 고민이 생기면서 차명석 단장이 직접 미국으로 건너가 고우석에게 복귀 의사를 타진했다. 그러나 고우석이 빅리그 도전에 대한 뜻을 접지 않으면서 복귀가 무산됐다. LG는 “차명석 단장은 펜실베이니아주 이리 카운티에서 고우석 선수와 몇차례의 만남을 통해 대화를 나눴다”면서 “고우석 선수는 아직 미국 야구에 대한 아쉬움과 더 도전하고 싶다는 의사를 표명했다”고 밝혔다. LG는 선수의 의사를 존중해 고우석 영입 계획을 철회했다.배지환(뉴욕 메츠 산하 트리플A 시러큐스 메츠)은 9경기 연속 안타 행진을 기록했다. 그는 뉴욕주 시러큐스의 NBT뱅크 스타디움에서 열린 버펄로 바이슨스(토론토 블루제이스 산하)와 치른 안방경기에서 4번 타자 좌익수로 나서 5타수 2안타 1득점 2타점을 올렸다. 트리플A 시즌 타율은 0.299(137타수 41안타)로 올랐고 시즌 12번째 멀티히트도 작성했다. 배지환의 활약 속에 시러큐스도 12-8로 승리했다.류재민 기자