김하성, 226일만에 메이저리그 복귀…볼넷 출루·호수비

세줄 요약 226일 만의 메이저리그 복귀전 출전

3타수 무안타 1볼넷, 타격은 아쉬움

만루 위기 호수비로 승리에 기여

이미지 확대 김하성. AP 연합뉴스

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부상으로 재활에 들어갔던 미국 프로야구 메이저리그(MLB)의 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 복귀전에서 볼넷으로 출루에 성공했다.김하성은 13일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 2026 MLB 시카고 컵스와 홈 경기에 8번 타자 유격수로 선발 출전해 3타수 무안타 1볼넷을 기록했다.김하성은 3회말 첫 타석에 들어서 땅볼 아웃됐고, 5회말에는 3루수 뜬공으로 물러났다. 팀이 5-2로 앞선 6회말 볼넷으로 출루했다. 다만 후속 타자 내야 땅볼로 진루에는 실패했다. 마지막 타석인 8회말에는 2루 땅볼로 물러났다.수비에서는 좋은 모습이 나왔다. 1-1로 맞선 4회초 1사 만루에서 컵스의 모이세스 바예스테로스의 내야 타구를 잡아내며 2루수로 연결해 아웃을 올렸다. 애틀랜타는 이날 컵스에 5-2로 이기면서 3연승을 이어갔다.지난해 12월 애틀랜타와 1년 2000만 달러(약 299억원)에 계약한 김하성은 올해 초 한국에서 빙판길에 미끄러져 오른손 중지 힘줄이 파열돼 수술대에 올랐다. 지난달 29일부터 마이너리그에서 9경기에 출전하며 실전 감각을 조율한 후 이날 MLB 무대에 복귀했다. 이번 복귀는 지난해 9월 29일 피츠버그 파이리츠전 이후 226일 만이다.김기중 기자