이정후, 2경기 만에 멀티히트 행진… 송성문은 시즌 2호 도루

이미지 확대 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 11일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 피츠버그 파이리츠와의 홈경기 3회말 2루타를 날리고 있다.

샌프란시스코 로이터 연합뉴스

2026-05-12 B6면

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미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 멀티히트로 활약했다. 샌디에이고 파드리스의 송성문은 시즌 2호 도루를 기록했다.이정후는 11일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 MLB 정규 시즌 피츠버그 파이리츠와 홈경기에 선발 출전해 6타수 2안타를 쳤다. 시즌 타율은 0.270이 됐다.1회 첫 타석에서 유격수 뜬공으로 물러난 이정후는 3회 두 번째 타석에서 우익수 쪽 2루타를 때려냈고, 다음 타자 루이스 아라에스의 적시타 때 홈을 밟았다. 5회에는 2사에서 기습 번트를 시도해 내야 안타를 추가했다.다만 7회와 9회, 연장 11회 타석에선 범타로 물러났다. 6-6으로 평행선을 달리던 경기는 연장 12회 신인 포수 헤수스 로드리게스의 끝내기 안타가 터지며 샌프란시스코가 7-6으로 이겼다.송성문은 이날 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 열린 세인트루이스 카디널스전에 선발 출전해 1타수 무안타 1볼넷을 남겼다. 5회 볼넷으로 출루해 후속 타자 로돌포 두란의 삼진 때 2루를 훔쳤지만, 후속타 불발로 득점에는 실패했다. 이어 7회 타순에서 대타 닉 카스테야노스와 교체돼 경기를 마쳤다. 시즌 타율은 0.167로 떨어졌다. 샌디에이고가 연장 10회말 매니 마차도의 희생플라이로 3-2 역전승을 따냈다.로스앤젤레스 다저스는 애틀랜타 브레이브스와 홈경기에서 2-7로 패했다. 김혜성은 선발 출전해 3타수 무안타로 침묵했다.김기중 기자