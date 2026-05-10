‘도전’ 고우석, ‘안착’ 송성문, ‘복귀’ 김하성…5월엔 빅리그 품을까

이미지 확대 고우석이 지난 3월 8일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 3차전 대만의 경기에서 역투하고 있다. 연합뉴스

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야구 선수들의 ‘꿈의 무대’ 미국 프로야구 메이저리그(MLB)를 향한 국내파의 열망으로 5월이 뜨겁다.디트로이트 타이거스 산하 트리플A 털리도 머드헨스 소속 고우석은 최근 쾌투를 선보이며 빅리그를 향한 희망의 불씨를 살렸다. 고우석은 9일(한국시간) 미국 오하이오주 털리도의 피프스 서드 필드에서 열린 멤피스 레드버즈(세인트루이스 카디널스 산하)전에서 3이닝 무실점을 기록했다. 지난달 9일 더블A로 내려간 이후 한 달 만에 트리플A로 승격했고, 이날 복귀전에서 좋은 모습을 선보였다.고우석은 최근 친정팀이었던 LG의 러브콜을 받기도 했다. 마무리 유영찬이 시즌 아웃되자 차명석 단장이 지난달 30일 미국으로 와 고우석을 만났다. 고우석은 “더 도전하고 싶다”는 의사를 밝혔고, LG는 영입 계획을 일단 철회하기로 했다.샌디에이고 파드리스의 송성문은 마이너리그에서 빅리그 콜업된 지난 6일 첫 선발로 나서서 4타수 2안타 2타점 2득점에 도루 1개로 맹활약했다. 덕분에 주전 2루수 자리를 꿰찼지만, 안착은 쉽지 않을 전망이다. 최근 3경기 연속 무안타로 불안한 모습을 보이고 있다. 송성문은 10일 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코 파크에서 열린 세인트루이스 카디널스와 홈경기에서 선발 출전해 2타수 무안타 1볼넷 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.222에서 0.180으로 소폭 하락했다.지난 1월 오른손 손가락 부상을 입었던 김하성은 메이저 무대 복귀를 앞두고 있다. 현재 애틀랜타 브레이브스 산하 트리플A 그윈넷 스트리퍼스에서 뛰는 그는 10일 미국 버지니아주 노퍽 하버파크에서 열린 마이너리그 트리플A 노폭 타이즈(볼티모어 오리올스 산하)와의 원정경기에 선발 출전해 4타수 2안타 1볼넷 1득점 했다.시즌 개막을 부상자 명단에서 시작한 그는 지난달 30일부터 이달 4일까지 더블A 콜럼버스 클링스톤스에서 재활 경기를 치렀다. 6일부터는 그윈넷 스트리퍼스로 옮겨 재활 경기를 이어오고 있다. 현지 매체인 스포츠토크 ATL은 “연속 경기 출전은 그의 복귀가 임박했음을 보여주는 강력한 지표”라면서 “13일 시카고 컵스와의 홈 경기가 그의 시즌 데뷔를 위한 현실적 목표”라고 밝혔다.김기중 기자