송성문, 빅리그 첫 선발 멀티히트·도루 ‘눈도장’

‘코리안 더비’ 이정후에 완승

이미지 확대 미국 프로야구 메이저리그 샌디에이고 파드리스에서 뛰는 송성문이 6일(한국시간) 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 샌프란시스코 자이언츠와의 경기에서 8회초 안타를 친 뒤 달려 나가고 있다. 송성문은 이날 4타수 2안타 1도루로 맹활약하며 샌프란시스코에서 뛰는 ‘절친 후배’ 이정후에 완승을 거뒀다. 샌디에이고가 샌프란시스코를 10-5로 이겼다.

샌프란시스코 AFP 연합뉴스

이미지 확대 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 6일(한국시간) 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 샌디에이고 파드리스와의 경기 1회초에 안타를 치고 있다.

샌프란시스코 AFP 연합뉴스

2026-05-07 B6면

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오래 기다렸던 만큼 더 빛났다. 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌디에이고 파드리스의 송성문(30)이 빅리그 첫 선발 경기에서 멀티히트에 도루까지 기록하며 제대로 눈도장을 찍었다. 한국 프로야구 키움 히어로즈에서 한솥밥을 먹었던 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)와의 첫 ‘코리안 더비’에서도 완승을 거뒀다.송성문은 6일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 MLB 정규시즌 방문 경기에 9번 타자 2루수로 선발 출전해 4타수 2안타 2타점 2득점에 도루 1개로 맹활약했다. 지난달 27일 애리조나 다이아몬드백스와의 ‘멕시코시티 시리즈’에서 대주자로만 출전해 타석에는 서지 못했던 그에게는 사실상 이날 경기가 데뷔전이나 다름없었다.3회 첫 타석에서 좌익수 뜬공으로 물러난 송성문은 팀이 3-4로 끌려가던 4회 2사 1, 2루 상황에서 상대 선발 로건 웹을 상대로 2타점짜리 2루타를 날리며 경기를 5-4로 뒤집었다. 이어 상대 송구 실책을 틈타 3루까지 진루했고, 곧이어 터진 잭슨 메릴의 중전 적시타로 홈을 밟았다. 빅리그 데뷔 첫 안타를 역전 결승타로 신고한 데 이어 데뷔 첫 득점까지 챙겼다.그는 8회에는 내야 안타를 친 뒤 2루 도루까지 성공했고, 곧이어 터진 메릴의 2루타때 다시 홈에 들어오며 이날 경기 두 번째 득점을 기록했다.송성문의 활약에 힘입어 샌디에이고가 10-5로 이겼다. 경기 직후 샌디에이고 전담 중계 방송팀과 수훈 선수로 인터뷰한 송성문은 사실상의 빅리그 첫 경기에서 안타, 타점, 도루 등을 기록한 소감을 묻자 “너무 꿈꿔온 순간이었는데 팀이 승리하고 개인적으로도 내가 잘 할 수 있는 모습을 보여줘 흐뭇하다”고 밝혔다. 이어 언제부터 빅리그 진출을 꿈꿨느냐는 물음에는 “어렸을 적부터 메이저리그를 보면서 동경하다가 작년에 동기를 얻어 미국에서 해봐야겠다고 생각했다”고 말했다. 아울러 “미국 투수들의 공은 속도와 움직임이 까다롭지만, 그런 어려운 과제들에 도전하러 온 만큼 계속 부딪혀 보겠다”고 각오를 다졌다.한편 키움에선 2년 선배인 송성문을 빅리그에서 2년 후배로 맞이한 이정후는 1번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 1안타 1타점 1득점으로 경기를 마쳤다. 시즌 타율은 0.271로 소폭 떨어졌다.김기중 기자