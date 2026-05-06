송성문, 첫 MLB 타석서 2안타 2타점에 도루까지…이정후에 ‘완승’

세줄 요약 송성문, MLB 첫 타석서 멀티히트와 도루 기록

4회 결승 2루타로 경기 뒤집고 첫 득점까지

이정후와의 코리안 더비서 샌디에이고 승리

이미지 확대 샌디에이고 파드리스의 송성문(오른쪽)이 6일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 샌프란시스코 자이언츠와 경기에서 잭슨 메릴의 안타로 득점한 후 매니 마차도(왼쪽)의 축하를 받고 있다. 샌프란시스코 AP 연합뉴스

이미지 확대 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 샌디에이고 파드리스와의 경기 1회초에 안타를 치고 있다. 샌프란시스코 AFP 연합뉴스

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오래 기다린 만큼 더 빛났다. 미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌디에이고 파드리스의 송성문(29)이 빅리그 첫 타석에서 멀티히트에 도루까지 기록하며 눈도장을 쾅 찍었다. 먼저 빅리그에서 뛰고 있던 후배 이정후(샌프란시스코 자이언츠)와의 ‘코리안 더비’에서도 기분 좋은 완승을 거뒀다.송성문은 6일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 MLB 정규시즌 샌프란시스코 자이언츠와 방문 경기에서 9번 타자 2루수로 선발 출전해 4타수 2안타 2타점 2득점에 도루 1개로 맹활약했다.지난 1월 훈련 도중 옆구리(내복사근)를 다친 그는 마이너리그로 내려갔다가 지난달 26일 메이저리그에 불려왔다. 그러나 대주자로 한 경기만 소화하고 다시 마이너리그로 내려갔다. 팀의 주전 내야수 제이크 크로넨워스가 경기 전 뇌진탕 증세로 부상자 명단(IL)에 오르면서 자리가 생겼고, 송성문은 이날 8일 만에 다시 빅리그에 복귀했다.송성문은 이날 3회초 개인 첫 빅리그 타석에 들어섰다. 샌프란시스코 선발투수 로건 웹의 커터에 평범한 좌익수 뜬공으로 물러났다. 그러나 팀이 3-4로 끌려가던 4회초 2사 1, 2루에서 2타점짜리 2루타를 날리며 경기를 5-4로 뒤집었다. 이어 상대 송구 실책을 틈타 3루까지 진루했고, 곧이어 터진 잭슨 메릴의 중전 적시타 때 홈을 밟아 빅리그 데뷔 첫 득점을 올렸다.8회에는 내야 안타를 친 뒤 2루 도루까지 성공하는 빠른 발을 선버였다. 이어 터진 메릴의 2루타로 다시 홈에 들어오며 이날 경기 두 번째 득점을 챙겼다. 메이저리그 데뷔 첫 안타, 타점, 득점, 도루를 기록한 송성문의 시즌 타율은 0.500이 됐다. 송성문의 활약에 힘입어 샌디에이고는 자이언츠에 10-5로 이겼다.이날 경기는 송성문이 KBO리그 키움 히어로즈에서 한솥밥을 먹은 이정후와의 대결로도 주목 받았다. 1번 타자 우익수로 선발 출전한 이정후는 1회말 첫 타석에서 단타로 출루한 뒤 케이시 슈미트의 좌월 투런 홈런 때 홈을 밟아 팀의 선취 득점을 올렸다. 그러나 이후 이정후는 5회초와 7회초 타석에서 모두 범타에 그치면서 4타수 1안타 1타점 1득점으로 경기를 마쳤다. 이정후의 시즌 타율은 0.271이 됐다.김기중 기자