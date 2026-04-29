‘사이영상’ 노리는 오타니, 6이닝 9K 호투에도…팀은 패배, 김혜성은 무안타

세줄 요약 오타니, 투수 전념 속 6이닝 9탈삼진 호투

다저스 타선 침묵, 마이애미에 1-2 패배

김혜성 4타수 무안타, 3경기 연속 침묵

이미지 확대 로스앤젤레스 다저스의 투수 오타니 쇼헤이가 29일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 마이애미 말린스와의 경기에서 5회말 삼진으로 이닝을 마무리한 후 자신감 넘치는 포즈를 취하고 있다. 로스엔젤레스 로이터 연합뉴스

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미국 프로야구 메이저리그(MLB) 최고 투수상인 ‘사이영상’을 노리는 로스앤젤레스 다저스의 오타니 쇼헤이가 타자 겸업을 잠시 쉬고 투구에 집중했지만, 호투에도 불구 마이애미 말린스에 덜미를 잡혔다.다저스는 29일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 마이애미와의 홈경기에서 1-2로 패했다. 오타니는 이날 선발투수로 마운드에 올라 6이닝 5피안타 9탈삼진 3볼넷 2실점(1자책)으로 역투했다. 평균자책점(ERA) 0.60으로 MLB에서 이 부문 1위를 되찾았다.다만 팀이 패하면서 오타니는 시즌 첫 패전을 당했다. 다저스 타선은 초반부터 상대팀 투수 잰슨 정크의 호투에 막혀 힘을 쓰지 못했다. 그 사이 마이애미는 5회초 크리스토퍼 모렐의 볼넷과 제이콥 마시의 희생번트로 2사 2루를 만든 뒤 카일 스토워스의 적시타로 1점을 더 내며 2-0으로 달아났다. 다저스는 9회말 1사 이후 앤디 파헤스의 안타로 추격의 불씨를 살렸으나 김혜성과 프리랜드가 연달아 범타로 물러나며 아쉬움을 삼켜야 했다. 유격수 겸 8번 타자로 선발 출전한 김혜성은 이날 4타수 무안타에 그치며 3경기 연속 침묵했다. 타율은 0.294(51타수 15안타)로 하락했다.현재 투타 겸업 중인 오타니는 이날 투수로만 나섰다. 선발 등판에 타선에서 빠진 건 지난 16일 뉴욕 메츠전 이후 시즌 두 번째다. 다저스 벤치가 오타니의 체력을 안배하고 긴 시즌을 대비한 조치로 풀이된다. 역설적으로 오타니의 타격이 최근 더 좋아져서 뺐다는 지적도 나온다. 오타니가 투구에만 집중해 사이영상을 받을 수 있도록 배려했다는 의미다.오타니는 27일 시카고 컵스전에서 홈런을 포함해 3타수 3안타를 기록했고, 28일에도 3안타 활약을 펼쳤다. 지난해 말 통산 네 번째, 3년 연속 MVP를 차지했지만 투수로선 최고상인 사이영상을 받지 못했다. ESPN은 28일 오타니의 사이영상 수상 가능성에 대해 최대 3위까지로 전망하며 “타자 겸업하면서 이닝을 많이 소화할 수 없고 다저스가 팀 성적이 좋으면 후반기 등판 기회가 없다”고 이유를 들었다.김기중 기자