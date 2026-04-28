미국 대학야구 1부 리그, 여성 선수 첫 투수 등판

브라운대 피차도, 9회초 승리 지켜

“야구 꿈꾸는 소녀들에게 영감 기대”

이미지 확대 미국 브라운대 소속의 여성 선수인 올리비아 피차도가 지난 25일(한국시간) 로드아일랜드주 프로비던스 머레이스타디움에서 열린 코넬대와의 경기에서 투구하고 있다.

프로비던스 AP 연합뉴스

2026-04-29 B6면

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미국 대학야구 최상위 리그에서 여성 선수가 처음으로 마운드에 올랐다.MLB닷컴은 28일(한국시간) 미국 브라운대 소속 올리비아 피차도(22)가 지난 25일 열린 코넬대와의 경기에서 투수로 활약했다고 전했다. 미국대학스포츠협회(NCAA) 디비전1(1부 리그) 경기에서 여성 선수가 투수로 등판한 것은 피차도가 처음이다.피차도는 브라운대가 16-4로 크게 앞선 9회초 2사 후 마운드에 올라 상대 타자를 2구 만에 유격수 땅볼로 처리했다. 피차도는 경기를 마친 뒤 아이비리그 네트워크와의 인터뷰에서 “마운드에 올라 팀의 승리를 지킬 수 있어 영광이었다”면서 “내 등판이 야구를 꿈꾸는 많은 소녀들에게 영감이 되기를 바란다”고 밝혔다.브라운대가 2022년 11월 진행한 피차도와의 인터뷰에 따르면, 뉴욕 퀸즈 출신인 피차도는 5살 때부터 야구를 시작했다. 고교 때 7이닝 노히트 경기를 완성했고, 한 경기 14탈삼진 기록도 남겼다. 메이저리그 사무국이 운영하는 여자 야구 육성 프로그램 ‘브레이크스루 시리즈’에도 참가해 주목받았다.2022년 9월 브라운대 야구부 입단 테스트를 받은 뒤 합류했고, 남성 선수들과 함께 강도 높은 연습을 거쳐 2023시즌 출전 명단에 이름을 올렸다. 2023년 브라이언트대와 경기에 출전하면서 디비전1 경기에 최초 출전한 여자 선수로도 기록됐다. 피차도는 대타로 나서 땅볼 아웃됐다. 2024년에도 대타로 나와 몸 맞는 공으로 출루한 뒤 득점을 올렸다. 지난해에는 3타수 무안타 2삼진을 기록했다.김기중 기자