시즌 첫 4안타 불방망이… ‘파워에이드 샤워’받은 이정후

3루타 포함 2득점… 6-3 승리 견인

한 경기 4안타, MLB 데뷔 세 번째

李 “앞으로 자주 음료수 맞고 싶어”



송성문, 한국인 29번째 MLB 데뷔

이미지 확대 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 27일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 마이애미 말린스와의 홈경기를 마친 뒤 수훈선수 인터뷰를 하다가 ‘파워에이드 샤워’를 받고 있다.

샌프란시스코 연합뉴스

이미지 확대 송성문(샌디에이고 파드리스)이 27일(한국시간) 멕시코시티 알프레도 하프 헬루 스타디움에서 열린 애리조나 다이아몬드백스 방문 경기에서 대주자로 뛰는 모습.

멕시코시티 로이터 연합뉴스

2026-04-28 B6면

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미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 한 경기에서 4개의 안타를 뽑아내며 물오른 타격감을 과시했다.이정후는 27일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 마이애미 말린스와 홈경기에 1번 타자 우익수로 선발 출전해 3루타 포함 5타수 4안타 2득점으로 맹활약하며 팀의 6-3 승리를 이끌었다. 이정후가 한 경기에서 4개의 안타를 친 건 지난해 9월 6일 세인트루이스 카디널스전(5타수 4안타) 이후 약 7개월 만이며, MLB 데뷔 이후로는 세 번째다.이날 경기에서 이정후는 첫 타석부터 불방망이를 휘둘렀다. 1회말 선두 타자로 나선 이정후는 마이애미 투수 맥스 마이어의 직구를 받아쳐 우익수 키를 넘기는 3루타를 날렸다. 다만 후속 타선 침묵으로 타점을 올리진 못했다.0-3으로 뒤진 3회말 두 번째 타석에서는 마이어의 체인지업을 공략해 좌전 안타로 출루한 뒤 루이스 아라에스의 내야 땅볼 때 홈을 밟았다. 1-3으로 뒤진 5회말에는 마이어의 직구를 우전 안타로 연결했다. 3-3 동점의 7회말에도 투수 앤드루 나르디의 직구를 때려 중전 안타를 뽑았고, 이어진 케이시 슈미트의 홈런 때 득점했다. 8회말 마지막 타석에선 좌익수 뜬공으로 잡혔다.이정후는 최근 3경기 연속 ‘멀티 히트’ 행진을 펼치면서 시즌 타율도 0.287에서 0.313(99타수 31안타)으로 뛰었다. 현재 내셔널리그 타율 10위, 최다 안타 공동 10위(31개)다. 이정후는 이날 경기 후 인터뷰에서 “타격 코치들이 경기 전 타격 훈련에서 밸런스를 잡아준 게 큰 도움이 됐다”고 밝혔다. 현지 중계방송 인터뷰에서 팀 동료 윌리 아다메스가 경기 후 수훈 선수에게 음료를 쏟아붓는 이른바 ‘파워에이드 샤워’를 받기도 했다. 노란색 이온 음료를 온몸에 뒤집어쓴 이정후는 “앞으로 자주 음료수를 맞고 싶다”며 즐거워했다.송성문(샌디에이고 파드리스)은 이날 멕시코 멕시코시티의 알프레도 하르프 헬루 스타디움에서 열린 애리조나 다이아몬드백스와 방문 경기에서 7-12로 뒤진 8회초 대주자로 출전해 처음으로 빅리그 무대를 밟았다. 이로써 송성문은 1994년 박찬호 이후 29번째로 MLB 무대를 밟은 한국 선수가 됐다.김기중 기자