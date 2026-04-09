WBC 호투 어디 가고…더블A 강등 고우석, 멀어지는 빅리그 꿈

디트로이트 산하 이리 시울브스로 옮겨

평균자책점 20.25…MLB 진출길 험난

이미지 확대 고우석이 7일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 2차전 대한민국과 일본의 경기에서 6회말 등판해 역투하고 있다. 2026.3.7 도쿄 연합뉴스

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미국 프로야구 메이저리그(MLB) 도전을 이어가는 고우석이 마이너리그 트리플A에서 더블A로 강등당하며 빅리그 진출에 빨간불이 켜졌다.9일(한국시간) MLB닷컴에 따르면 고우석은 디트로이트 타이거스 산하 트리플A 톨리도 머드헨스에서 더블A 이리 시울브스로 옮기게 됐다. 올해 그는 트리플A에서 시즌을 시작했지만 2경기 1과3분의1이닝 2삼진 1피안타 5볼넷 4실점(3자책점)으로 무너지면서 평균자책점이 20.25로 치솟았다.지난달 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 호투했기에 아쉬움이 남는 결과다. 고우석은 WBC 3경기에 나와 3과3분의2이닝 1실점(비자책점) 1탈삼진으로 중요한 순간 호투를 펼치며 대표팀의 ‘믿을맨’으로 활약했다. 시즌 개막을 앞두고 보여준 모습에 빅리그 진출에 대한 기대감도 따랐다.고우석은 2023년 LG 트윈스 마무리 투수로 팀의 통합 우승을 이끈 고우석은 이듬해 포스팅(비공개 경쟁입찰)을 통해 샌디에이고 파드리스와 2년 보장 450만 달러, 2+1년 최대 940만 달러에 계약을 체결했다. 그러나 시범경기에서 부진하며 개막 엔트리 진입에 실패했고 그해 5월 마이애미 말린스로 트레이드돼 마이너리그에서 시즌을 마쳤다.지난해 6월 방출됐으나 디트로이트와 마이너리그 계약을 맺고 빅리그 진출을 기다렸다. 이후 11월 다시 방출됐으나 한 달여 만에 재계약을 맺고 절치부심하며 도전을 이어가고 있었다.트리플A에 비해 MLB 콜업 기회가 적은 더블A로 강등된 만큼 고우석의 앞날은 험난하기만 하다. 더블A에서도 부진해 기회가 더 멀어지면 고우석으로서는 국내 복귀에 대한 고민이 더 커질 것으로 전망된다.류재민 기자