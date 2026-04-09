공·수 맹활약에도 김혜성 외면한 로버츠 감독, 오타니 호투에도 ‘불펜 방화’로 연승 마감

이미지 확대 김혜성이 8일(한국시간) 캐나다 온타리오주 토론토 로저스 센터에서 열린 토론토 블루제이스와 경기에서 5회 톨튼 바쇼의 타구를 재빠르게 처리하고 있다. 토론토 로이터 연합뉴스

이미지 확대 호투 오타니, 팀 역전패로 승리 날려 LA 다저스 선발 오타니 쇼헤이가 8일(현지 시간) 캐나다 토론토의 로저스 센터에서 열린 2026 MLB 토론토 블루제이스와 경기 1회 말 투구하고 있다. 오타니는 6이닝 4피안타 1실점(비자책) 1볼넷 2삼진으로 호투하며 3-1 상황에서 교체됐으나 이후 실점하며 다저스는 3-4로 역전패했다. 2026.04.09. 토론토 AP 뉴시스

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김혜성은 얼마나 더 증명해야 하는 걸까. 데이브 로버츠 로스앤젤레스 다저스 감독이 김혜성을 선발에서 제외하는 라인업 변화를 준 날 다저스의 연승 행진이 5경기에서 멈췄다. 선발 투수 오타니 쇼헤이는 6이닝 1실점 호투했으나 불펜 투수들이 불을 질렀다.김혜성은 9일(한국시간) 캐나다 온타리오주 토론토 로저스 센터에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 정규리그 토론토 블루제이스와 원정 3차전에서 감독의 선택을 받지 못하고 벤치에서 팀의 허망한 역전패를 지켜봐야 했다.그는 토론토와 앞선 두 차례 경기 타석에서 모두 멀티 출루하고 연일 리그 전체 하이라이트급 호수비를 펼쳤지만, “토론토 3연전 중 두 경기만 선발로 출전시킬 것”이라고 예고했던 로버츠 감독은 자신의 말을 지켰다.김혜성은 지난 7일 토론토와 1차전에선 9번 타자 유격수로 올 시즌 처음 빅리그에 선발 출전해 4타수 2안타 1득점 1볼넷으로 날카로운 타격감을 선보였고, 수비에서는 유격수 키를 넘어 좌익수 앞쪽으로 떨어지는 타구를 뒤로 돌아 쫓아가 잡아내는 ‘서커스 캐치’로 투수 에드가르도 엔리케스의 어깨를 가볍게 했다.8번 타자 유격수로 선발 출전한 전날 경기에서는 3타수 1안타 1볼넷 2득점으로 활약했고, 4회 수비에선 블라디미르 게레로 주니어의 안타성 내야 느린 타구를 재빠르게 1루수에게 연결해 돌려세웠다.이날 3차전은 전날 갑작스러운 아버지의 별세로 결장했던 주전 유격수 미겔 로하스가 하루 만에 팀으로 돌아오면서 김혜성이 자리를 내줬고, 선발로 마운드에 오른 오타니는 6이닝 4피안타 1실점(비자책)으로 지난해 월드시리즈 상대였던 토론토의 강타선을 잘 막아냈다.타석에서는 안타를 때려내지 못했지만, 볼넷 하나를 골라내 출루하며 지난 시즌부터 43경기 연속 출루 행진을 이어갔다. 이는 일본 선수로는 스즈키 이치로(2019년 은퇴)가 2009년에 달성한 기록과 동률이다.다만 경기는 오타니 이후 오른 불펜 투수들이 3실점하며 다저스가 3-4로 역전패해 그의 대기록도 빛이 바랬다.박성국 기자