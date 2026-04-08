‘어제는 홈런, 오늘은 안타’ 오타니 42경기 출루 성공…복귀한 김혜성은 2경기 연속 출루

이미지 확대 로스앤젤레스 다저스의 오타니 쇼헤이가 8일 토론토전에서 3회초 안타를 날린 뒤 공을 바라보고 있다. 토론토 로이터 연합뉴스

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로스앤젤레스 다저스의 오타니 쇼헤이가 42경기 연속 출루하며 일본인 메이저리거 연속 출루 신기록에 바짝 다가갔다. 오타니는 8일(한국시간) 캐나다 온타리오주 토론토 로저스센터에서 열린 2026 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 정규시즌 토론토 블루제이스 방문 경기에서 1번 지명타자로 출전해 3타수 1안타 2볼넷을 작성했다.일본인 메이저리거 가운데 이 부문 최다 기록은 2009년 스즈키 이치로(시애틀 매리너스)가 세운 43경기 연속 출루다. 이로써 오타니는 향후 2경기만 더 출루하면 단독 1위로 올라선다. 메이저리거 전체로 범위를 넓히면 1949년 테드 윌리엄스가 세운 84경기 연속 출루가 최장 기록이다.오타니는 전날 같은 곳에서 열린 토론토와의 원정 경기에 1번 지명타자로 선발 출전해 6타수 2안타(1홈런) 2득점으로 쾌조의 타격감을 과시했다. 이날 안타와 볼넷을 더하면서 시즌 타율은 0.282, OPS(출루율+장타율)는 0.926이 됐다.전날 9번 타자로 선발 출전해 4타수 2안타 1득점 1볼넷을 기록하며 성공적인 선발 복귀전을 치른 같은 팀의 김혜성은 이날 안타를 날리며 2경기 연속 출루에 성공했다. 애초 다저스는 이날 경기에 유격수로 미겔 로하스를 내보낼 계획이었지만, 김혜성을 경기 직전 선발 명단에 올렸다.김혜성은 이날 8번 타자 유격수로 선발 출전해 3타수 1안타 2득점 1볼넷을 작성했다. 3회초 선두타자로 첫 타석에 들어선 김혜성은 토론토 선발 케빈 가우스먼의 직구를 받아쳐 우중간을 가르는 2루타를 날렸다. 이후 알렉스 프리랜드의 희생번트로 3루에 안착한 뒤 오타니의 우전안타로 홈을 밟았다. 다저스가 2-0으로 앞선 5회초 선두타자로 출격한 김혜성은 볼넷으로 출루한 뒤 알렉스 프리랜드의 적시타로 홈을 밟아 득점을 추가했다.그러나 6회초 2사 1, 3루 찬스와 9회초 1사에서는 각각 헛스윙 삼진으로 물러났다. 전날 0.500이었던 시즌 타율은 0.429(7타수 3안타)로 떨어졌다.샌프란시스코 자이언츠의 이정후는 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 필라델피아 필리스와의 홈 경기에 대타로 출전해 1타수 무안타 1타점으로 부진을 벗어나지 못했다. 이날 개막 이후 12경기 만에 선발이 아닌 교체로 경기에 나선 이정후는 6회말 무사 2, 3루에서 중견수 희생 플라이로 1타점을 올렸다. 4-0으로 앞선 8회말엔 1사 1, 2루 득점권 기회에서 타석에 올랐지만 중견수 뜬공으로 물러났다. 이정후의 시즌 타율은 0.158(38타수 6안타)로 하락했다.김기중 기자