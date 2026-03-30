KBO 경력자의 관록…라우어 9K로 시즌 첫 승리, 폰세가 기세 이어가는 토론토

이미지 확대 에릭 라우러가 2024 KBO리그 포스트시즌 한국시리즈 3차전에서 KIA 타이거즈 선발 투수로 마운드에 올라 역투하고 있다. 연합뉴스

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KBO리그 KIA 타이거즈에서 뛰었던 좌완 투수 에릭 라우어가 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 2026시즌 첫 승을 거두면서 토론토 블루제이스의 3연승에 기여했다.라우어는 30일(한국시간) 캐나다 토론토 로저스 센터에서 열린 애슬레틱스와 홈 경기에 선발 등판해 5.1이닝 동안 9개의 삼진을 잡아내며 3피안타 1볼넷 2실점으로 토론토의 5-2 승리를 이끌었다. 이에 힘입어 토론토는 이번 3연전에서 탈삼진만 50개를 기록했다. 2020년 신시내티(46개)를 넘어 메이저리그 개막 3연전 기준 팀 최다 탈삼진 기록이다.1995년생인 라우어는 2024년 KIA에서 7경기에 등판해 2승 2패 평균자책점 4.93을 기록했다. 그해 삼성 라이온즈와 벌인 한국시리즈 3차전에 선발로 나와 패전했지만 5이닝 8탈삼진 2실점으로 호투했다.2018년 샌디에이고 파드리스에서 MLB 데뷔를 한 라우어는 이후 밀워키 브루어스에서 뛰었고 KIA를 거쳐 2025시즌부터 토론토 유니폼을 입었다. 지난 시즌 9승 2패, 평균자책점 3.18로 호투한 그는 올해 첫 선발 등판에서 기분 좋은 승리를 따냈다. 빅 리그 정규 시즌 통산 45승째다.한편 토론토는 31일 콜로라도 로키스와 홈 경기 선발로 지난해 한화에서 에이스로 활약했던 코디 폰세를 세울 예정이다. 폰세는 지난 시즌 한화에서 17승 1패, 평균자책점 1.89를 기록하며 최우수선수(MVP) 영예를 안았다.김기중 기자