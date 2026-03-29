로버츠, 이래도 안 써?…김혜성, 마이너서 5타수 5안타 불방망이 시위

이미지 확대 LA 다저스의 김혜성이 16일(현지 시간) 미 애리조나주 피닉스 캐멀백랜치에서 열린 2026 메이저리그 시범경기 밀워키 브루어스와 경기 2회 말 안타 진루 후 후속 적시타로 득점하며 동료들의 환영을 받고 있다. 김혜성은 2타수1안타1볼넷1도루2득점을 기록했다. 다저스는 7회 현재 7-19로 끌려가고 있다. 2026.03.17. 피닉스 AP 뉴시스

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2026 시즌을 마이너리그에서 맞고 있는 김혜성(오클라호마시티 코메츠)이 화끈한 타격 시위로 빅리그 콜업 기대감을 높이고 있다.데이브 로버츠 로스앤젤레스 다저스 감독의 선택을 받지 못하고 트리플A팀 오클라호마시티로 내려간 김혜성은 29일(한국시간) 미국 오클라호마주 오클라호마시티의 치카소 브릭타운 볼파크에서 열린 앨버커키 아이소톱스(콜로라도 로키스 산하)와 경기에 1번 타자 2루수로 선발 출전해 5타수 5안타 1타점 4득점으로 맹위를 떨쳤다.김혜성은 올해 메이저리그(MLB) 시범경기에서 9경기 타율 0.407(27타수 11안타) 1홈런 6타점으로 좋은 타격감을 보여줬으나 빅리그 개막 로스터에 이름을 올리지 못했다. 로버츠 감독은 시범경기에서 김혜성의 삼진(8개)이 많았고, 타격 자세 수정이 필요하다고 판단해 그를 트리플A로 보냈다.전날 마이너리그 개막전에서 안타 1개를 기록했던 김혜성은 이날 5안타를 적립하며 트리플A 타율을 0.600(10타수 6안타)으로 크게 끌어올렸다.0-3으로 뒤진 1회말 김혜성은 우완 선발 발렌테 벨로소의 커터를 받아쳐 우전 안타를 만들었다. 하지만 후속타 불발로 득점을 기록하진 못했다.1-6으로 격차가 벌어진 3회말에도 선두타자로 나선 김혜성은 내야 안타로 출루한 뒤, 제임스 팁스 3세의 3루타 때 홈을 밟았다.4회말에는 김혜성이 해결사로 나섰다. 1사 1루 때 왼손 불펜 카슨 스키퍼의 슬라이더를 받아쳐 1타점 2루타 장타를 생산했다. 이어 팁스 3세의 2루타 때 홈까지 파고들어 득점에 성공했다.김혜성은 6-6으로 맞선 6회말 1사 1루에서 불펜 투수 키건 톰슨의 몸쪽 커터를 공략해 또 한 번 출루했고, 9-6으로 역전한 8회말 5번째 안타를 완성했다.김혜성의 5안타 4득점 활약에 힘입어 오클라호마시티가 13-6으로 역전승을 거뒀다.박성국 기자