부상→국대 이탈→MLB 첫 안타…송성문 빠른 적응으로 3출루 완성

시범경기 맹활약…팀은 10-11로 패배

이미지 확대 송성문. 로이터 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

올해 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 데뷔를 앞둔 송성문(샌디에이고 파드리스)이 시범경기 첫 안타를 기록했다. 부상으로 2026 월드 베이스볼 클래식(WBC) 대표팀에서 이탈했지만 빠른 회복세로 빅리그에서의 활약을 예고했다.송성문은 27일(한국시간) 미국 애리조나주 굿이어 볼파크에서 열린 신시내티 레즈와의 시범경기에 6번 타자 겸 2루수로 선발 출전해 2타수 1안타 2볼넷 1득점을 기록했다. 시범경기 첫 안타로 타율은 0.167(6타수 1안타)이 됐다.송성문은 첫 타석에서 출루에 실패했다. 2회초 선두타자로 나와 2볼 1스트라이크의 상황에서 연달아 헛스윙하며 삼진으로 물러났다. 3회초 두 번째 타석에서는 볼넷을 얻어 출루에 성공했다.6회초 고대하던 안타가 나왔다. 그레이엄 애시크래프트를 상대로 볼카운트 2스트라이크에서 시속 96.5마일(약 155.3㎞)의 커터를 받아쳐 좌익수 앞에 떨어지는 안타를 날렸고 후속 타자의 적시타가 이어지며 홈까지 밟았다.샌디에이고는 6회초에 6점을 내는 빅이닝을 만들었다. 송성문의 타석이 6회초에 재차 돌아왔고 송성문은 장피에르 오르티스와 9구째 승부 끝에 볼넷으로 또 한 번 출루했다. 이어 7회말 수비에서 마르코스 카스타논과 교체돼 경기를 마쳤다.접전 끝에 샌디에이고는 10-11로 패배했다. 시범경기 성적은 3승 4패다.송성문은 지난달 개인 훈련을 하던 중 옆구리(내복사근)를 다치면서 회복까지 최소 4주가 필요하다는 진단을 받았다. WBC 대표팀에서 역할을 기대했지만 부상 때문에 최종 낙마했다. 하지만 빠른 회복세를 보이며 스프링캠프에 무사히 합류했고 시범경기를 통해 빅리그 생존을 위한 여정에 돌입했다.류재민 기자