예상보다 빠른 부상 회복 송성문 “WBC 나갔으면 민폐”

이미지 확대 샌디에이고 파드리스의 송성문. 샌디에이고 파드리스 홈페이지

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부상으로 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀에 합류하지 못한 송성문(30·샌디에이고 파드리스)이 예상보다 빠른 회복세로 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 시범경기 일정에 합류했다. WBC 불참에 관한 불편한 시선을 의식한 듯 “나갔다면 민폐가 됐을 것”이라고 밝혔다.송성문은 23일(한국시간) 미 애리조나주 피오리아의 피오리아 스타디움에서 열린 LA다저스와의 시범경기 중반 교체로 들어가 2타수 무안타를 기록했다. 수비 역시 모두 정상적으로 소화하며 몸 상태가 호조임을 보였다.경기 후 기자들과 만난 그는 “몸 상태에 대한 확신이 없었던 상태였는데 첫 경기를 잘 마무리했다”고 첫 실전을 소화한 소감을 전했다. 자신의 부상에 관해서는 “스프링캠프 중반에서나 경기에 나갈 수 있겠다고 생각할 정도로 절망적이었지만, 예상보다 빠르게 회복해 캠프 초반 경기를 소화했다”고 설명했다.지난 1월 훈련 도중 옆구리(내복사근)를 다친 그는 회복까지 최소 4주가 필요하다는 진단에 따라 WBC 대표팀에 합류하지 못했다. 그러나 최근 들어 세 차례 실전 피칭 타격 연습을 했고, 시범경기에서도 온전한 모습을 보였다. 이에 따라 다음 달 시작하는 WBC 대표팀 합류 불발을 두고 뒷말이 나온다. 샌디에이고와 계약 당시부터 WBC 참가에 대해 미온적인 태도를 보였기 때문이다.송성문은 이와 관련 “치료를 위해 일본까지 다녀왔다. 나 역시 몸 상태에 대한 확신을 가지지 못하고 있다. 투수가 던지는 공을 4~5일 전에 처음 봤다”며 “솔직히 지금 상태에서 WBC에 나가는 것은 민폐라고 생각한다”고 강조했다. 그러면서 “대표팀 선수들은 지금까지 정말 열심히 준비해 왔다. 좋은 선수들이 많기에 열심히 응원하겠다”고 했다.한편 MLB닷컴은 24일 ‘봄에 주목해야 할 샌디에이고 선수’ 기사에서 18명 가운데 송성문을 6번째 선수로 꼽았다. 매체는 “그가 좋은 모습을 보여준다면 외야를 포함해 경기장 전역을 누비며 우투수를 상대로 주전 선발 기회를 얻을 수 있을 것”으로 전망했다. KBO리그에서 주로 3루수를 맡았던 송성문은 현재 1·2루는 물론 외야 수비까지 준비 중이다. 매체는 “설령 선발로 나서지 않더라도 그의 다재다능함은 벤치 멤버로서 매우 결정적인 역할을 할 것”이라고 기대감을 보였다.김기중 기자