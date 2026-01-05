‘눈물 젖은 빵’ 또 먹겠다…고우석, MLB 도전 디트로이트서 이어간다

마이너리그 잔류하며 빅리그 꿈

이미지 확대 고우석이 18일 서울 고척스카이돔에서 미국프로야구(MLB) 공식 개막시리즈를 앞두고 열린 LG 트윈스 대 샌디에이고 파드리스 연습 경기에서 9회말 마무리 투수로 역투하고 있다. 2024.3.18 공동취재

미국 프로야구 메이저리그(MLB) 진출을 꿈꾸는 고우석(28)이 디트로이트 타이거스와 마이너리그 계약을 맺고 빅리그 꿈을 이어간다.미국 마이너리그 홈페이지 ‘MiLB.com’은 지난달 17일(한국시간) 고우석이 디트로이트와 사인했으며 영입 직후 산하 트리플A 구단인 톨레도 머드헨스로 이동했다고 고지했다. 톨레도는 지난해 고우석이 속한 팀으로 고우석은 같은 팀에서 MLB 도전을 계속할 예정이다.고우석은 LG 트윈스 마무리 투수로 활약하다가 2024년 샌디에이고 파드리스와 계약하고 미국에 진출했다. 그러나 아직 빅리그 마운드를 밟지 못하고 마이너리그에서 2시즌을 보냈다. 지난해 6월 마이애미 말린스에서 방출돼 디트로이트와 마이너 계약을 맺었고 지난해 11월 디트로이트에서 방출됐다가 다시 디트로이트와 계약했다.마이너리그 생활은 ‘눈물 젖은 빵’을 먹는 고된 생활로 널리 알려졌다. 마이너리그에서 7년간 생활했던 추신수(44)는 여러 차례 힘들었던 시절에 대해 고백한 바 있다. KIA 타이거즈에서 윤석민(40) 역시 볼티모어 오리올스 산하 마이너리그 구단에서 힘들었던 생활을 밝히기도 했다.고우석 역시 열악한 마이너리그 생활을 견디며 빅리그를 꿈꾸고 있다. 다만 마이너리그 2시즌 통산 성적은 76경기 6승 4패 7홀드 6세이브 평균자책점 5.61로 그렇게 좋지 않다. 2025년에는 32경기 2승 1패 3홀드 3세이브 평균자책점 4.46을 기록했다.고우석은 현재 국내에서 개인 훈련 중이다. 오는 9일 출국하는 월드베이스볼클래식(WBC) 사이판 캠프 합류를 추진 중이다.류재민 기자