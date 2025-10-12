다저스 감독 “김혜성은 가치 있는 선수”…챔피언십시리즈 청신호

이미지 확대 로스앤젤레스 다저스의 포스트시즌을 함께 하고 있는 김혜성. EPA 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“김혜성은 가치 있는 선수다. 유격수와 2루수에 외야 수비까지 소화할 수 있다. 좌타자이며 발도 빠르다.”미국프로야구 메이저리그(MLB) 데뷔 시즌인 올해 빅리그의 가을야구까지 경험하고 있는 김혜성(26·로스앤젤레스 다저스)의 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS ·7전4승제) 합류에도 청신호가 켜졌다. 그가 가장 큰 무기인 빠른 발로 팀의 NLCS 진출을 확정 짓는 득점을 기록한 데 이어 다저스 사령탑인 데이브 로버츠 감독이 여전히 신뢰하고 있음을 강조하면서다.로버츠 감독은 12일(한국시간) 현지 취재진과 화상 인터뷰에서 김혜성에 관한 질문을 받고 그의 주력과 다방면의 수비 능력을 언급한 뒤 “다음 시리즈(NLCS)의 로스터가 어떻게 될지 아직 모르겠지만, 김혜성은 논의 대상”이라고 밝혔다.김혜성은 다저스의 포스트시즌 첫 라운드였던 내셔널리그 와일드카드(NLWC·3전2승제) 시리즈와 디비전시리즈(NLDS·5전3승제) 로스터에 등록됐지만, NLWC 1차전부터 NLDS 3차전까지 5경기 연속으로 벤치를 지켰다. 그나마 지난 10일 필라델피아 필리스와의 NLDS 4차전에서 11회 대주자로 그라운드를 밟으며 가을야구 데뷔전을 치렀다.발목이 좋지 않은 토미 에드먼을 대신해 1루 주자로 나선 김혜성은 후속 타자 맥스 먼시의 중전 안타 때 2루를 거쳐 3루까지 거침없이 내달려 단숨에 끝내기 승리 기회를 만들었다. 이후 앤디 파헤스의 땅볼 때 홈을 파고들었고, 상대 투수 오리온 커커링의 송구 실책까지 더해지면서 다저스가 2-1로 이겼다.MLB닷컴에서 다저스를 담당하는 소냐 첸 기자는 다저스의 NLCS 26인 로스터를 전망하면서 “김혜성의 빠른 발을 이용한 주루는 분명한 ‘무기’이며, 그는 디비전시리즈 4차전에서 그 능력을 보여줬다”고 평가한 뒤 “2루 수비가 뛰어난 선수로서, 발목을 관리 중인 에드먼의 백업으로도 활용될 수 있다”고 전망했다.박성국 기자