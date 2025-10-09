‘타율 6할’ 저지, 괴물 활약에도 가을야구 퇴장…토론토, 양키스 꺾고 AL 챔피언십 진출

이미지 확대 뉴욕 양키스 애런 저지가 9일(한국시간) 미국 뉴욕의 양키스타디움에서 열린 2025 미국 메이저리그(MLB) 아메리칸리그 디비전시리즈 4차전 토론토 블루제이스와의 홈 경기에서 삼진을 당한 뒤 아쉬워하고 있다. 뉴욕 AP 연합뉴스

이미지 확대 토론토 블루제이스 선수들이 9일(한국시간) 미국 뉴욕의 양키스타디움에서 열린 2025 미국 메이저리그(MLB) 아메리칸리그 디비전시리즈 4차전 뉴욕 양키스와의 원정 경기에서 5-2로 이기고 챔피언십 진출을 확정한 뒤 기뻐하고 있다. 뉴욕 AP 연합뉴스

이미지 확대 토론토 블루제이스 블라디미르 게레 주니어가 9일(한국시간) 미국 뉴욕의 양키스타디움에서 열린 2025 미국 메이저리그(MLB) 아메리칸리그 디비전시리즈 4차전 뉴욕 양키스와의 원정 경기에서 5-2로 이기고 챔피언십 진출을 확정한 뒤 동료들과 기뻐하고 있다. 뉴욕 로이터 연합뉴스

미국 프로야구 메이저리그(MLB)를 대표하는 타자 애런 저지(뉴욕 양키스)가 4경기 타율 6할, 6타점, 5득점 맹타를 휘두르고도 토론토 블루제이스에 막혀 가을 야구 무대에서 퇴장했다.토론토는 9일(한국시간) 미국 뉴욕의 양키스타디움에서 열린 2025 MLB 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS·5전3승제) 4차전 양키스와의 원정 경기에서 5-2로 이겼다. 전날 패배를 만회한 토론토는 시리즈 3승1패로 2016년 이후 9년 만에 AL 챔피언십시리즈(CS)에 진출했다.토론토는 이날 2승2패로 균형을 맞춘 시애틀 매리너스, 디트로이트 타이거스의 맞대결 승자와 월드시리즈 티켓을 두고 승부를 펼친다. 지난 시즌 월드시리즈에 올라 로스앤젤레스(LA) 다저스에 쓴잔을 삼켰던 양키스는 올해 디비전시리즈를 넘지 못한 채 포스트시즌 일정을 마무리했다.MLB 정규시즌 전체 타율(0.331), 출루율(0.457), 장타율(0.688) 1위에 오른 저지는 이번 시리즈에서도 15타수 9안타 1홈런 6타점 5득점 볼넷 4개 타율 0.600 맹활약했다. 매 경기 멀티히트를 때렸고, 8일엔 3점 홈런 포함 4타수 3안타 4타점 3득점으로 토론토 마운드를 폭격했다.저지는 이날도 4타수 2안타 1타점을 기록했으나 팀 패배를 막지 못했다. 저지 외 멀티히트를 때린 타자가 없었다. 특히 1번 타자 트렌트 그리샴, 3번 코디 벨린저가 각각 5타수 무안타로 침묵한 게 아쉬웠다. 2번 저지만이 중간에서 고군분투했다. 양키스는 0-1로 끌려가던 3회 라이언 맥마흔이 동점 홈런, 1-5로 밀리던 9회 저지가 적시타를 때렸으나 승부를 뒤집지 못했다.토론토는 1회 블라디미르 게레로 주니어가 선제 적시타를 친 뒤 5회 무사 1, 3루에서 주지 스프링어가 희생 플라이로 다시 앞서가는 타점을 올렸다. 이어 7회 2사 2, 3루에서 네이선 룩스가 2타점 결승 안타를 때렸다. 룩스가 5타수 2안타 2타점, 에디슨 바거가 5타수 3안타로 팀 타선을 이끌었다. 불펜 데이로 운용된 마운드에선 루이 발랜드부터 제프 호프만까지 8명이 안정적으로 공을 던졌다.서진솔 기자