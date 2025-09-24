MLB서도 2026년부터 ABS 전격도입…심판 전담 아닌 챌린지 방식으로

이미지 확대 ABS 시스템.MLB 닷컴 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 프로야구 메이저리그(MLB)에서도 자동투구판정시스템(ABS)이 내년부터 도입될 것이라고 MLB 사무국이 24일(한국시간) 발표했다. 다만 모든 볼 판정을 로봇심판이 하는 것이 아니라 특정 투구에 대해서만 판독을 요구하는 챌린지 시스템으로 운영된다고 사무국은 덧붙였다.이번 결정은 사측 대표 6명, 선수 측 대표 4명, 심판 대표 1명 등 11명으로 구성된 리그 경쟁 위원회가 찬반 투표를 진행했으며 최종적으로 ABS 도입을 확정했다.롭 맨프레드 MLB 커미셔너는 “경기에서 심판의 필수적인 역할을 유지하면서 승부처에서 잘못된 판정을 바로잡을 수 있는 능력을 갖출 수 있도록 적절한 균형을 찾은 위원회의 결정을 환영한다”고 밝혔다.ESPN 등 미국 언론은 이번 결정이 만장일치는 아니었다면서 선수 중 일부는 ABS도입에 반대의사를 밝혔다고 소개했다. 그렇지만 구단측에서 ABS 도입에 모두 긍정적인 입장을 보이면서 통과됐다고 덧붙였다.모든 볼 판정을 로봇심판에게 맡기는 한국과 달리 빅리그는 특정 투구에 대해 판독을 요청하는 챌린지 시스템으로 운영된다. 각 팀은 9회 정규이닝 동안 2번의 챌린지 기회를 갖게 되며 이의제기에 성공하면 해당 팀은 기회를 유지한다. 연장전에 돌입하게 되면 10회에 각 한차례식 추가로 더 갖게 된다.ESPN은 “로봇 심판이 도입되면 퇴장 횟수가 줄어들 것으로 예상된다”면서 “MLB는 지난해 선수, 감독, 코치의 퇴장 중 61.5%가 볼과 스트라이크와 관련이 있었으며 올 시즌에도 60.3%가 해당 이유로 퇴장당했다고 밝혔다”고 소개했다.이제훈 전문기자