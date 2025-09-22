손흥민 맹활약에 김혜성도 응원…블레이크 스넬도 손흥민과 찰칵

이미지 확대 다저스 공식 SNS

이미지 확대 다저스 공식 SNS

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 다저스의 김혜성이 22일(한국시간) 열린 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA)FC의 손흥민을 찾아 응원하는 장면이 공개됐다.다저스 구단은 이날 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램 공식 계정을 통해 김혜성과 팀 동료 블레이크 스넬이 손흥민을 찾아가 찍은 사진을 공개했다.손흥민은 이날 캘리포니아주 LA BMO 스타디움에서 열린 레알 솔트레이크와의 홈경기에서 역전 골을 포함한 1골 2어시스트의 맹활약을 펼쳤다. 무엇보다도 홈경기에서 처음으로 이적후 골맛을 봤다.김혜성과 스넬은 손흥민과 함께 관중석을 배경으로 사진을 찍었고 그라운드에서는 손흥민의 유니폼을 들고 환하게 미소를 보였다.손흥민은 지난달 28일 다저스 홈구장인 다저스타디움을 찾아 시구했다. 그렇지만 당시 김혜성은 어깨 부상 때문에 마이너리그에서 재활 경기를 뛰고 있던 터라 두 사람의 만남은 이뤄지지 않았다. 스넬은 당시 손흥민이 시구할때 손흥민의 공을 받아줬다. 사이영상 수상자인 스넬은 평소 한국에 애정이 많은 지한파로 알려졌다.김혜성은 미국 진출을 앞뒀던 지난해 손흥민의 소속사이자 글로벌 에이전시인 CAA스포츠와 계약했다. 손흥민이 MLS에 진출하자 직접 환영 메시지를 보내기도 했다.이제훈 전문기자