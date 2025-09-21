김하성, 8경기 연속 안타행진…이정후도 11일만에 안타 추가)

이미지 확대 김하성.AFP 연합뉴스

이미지 확대 이정후.연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국프로야구 메이저리그(MLB) 애틀랜타 브레이브스의 김하성이 8경기 연속 안타를 기록하며 결승 득점도 책임졌다.김하성은 21일(한국시간) 미국 미시간주 디트로이트의 코메리카파크에서 열린 디트로이트 타이거스와의 경기에 6번 타자 유격수로 나서 4타수 1안타 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.255(145타수 37안타)를 유지했다.지난 14일 휴스턴 애스트로스와의 경기부터 시작한 김하성의 안타 행진은 9월 들어서는 타율 0.311을 기록하며 절정의 타격감을 선보였다.2회초 1사 주자 없는 상황에서 우익수 플라이로 물러난 김하성은 선두타자로 나선 4회 초에도 2루수 땅볼로 물러났다.7회에도 투수 땅볼로 물러난 김하성은 9회 팀이 4-5로 뒤지던 상황에서 디트로이트의 마무리 윌 베스트의 2구째 슬라이더를 받아쳐 우전 안타를 만들었다.애틀랜타는 이후 나초 알바레스 주니어의 동점 적시타로 5-5를 만들었다. 이 사이 김하성은 3루까지 진출했고 유릭슨 프로파르의 역전 우전안타때 홈을 밟았다.한편 샌프란시스코 자이언츠의 이정후는 이날 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)의 다저스타디움에서 열린 LA 다저스와의 경기에 6번 타자 중견수로 나와 4타수 2안타에 삼진 1개를 기록했다. 이정후가 안타를 친 것은 지난 10일 애리조나 다이아몬드백스와 경기 3타수 1안타 이후 11일 만이다. 7경기 연속 안타를 치지 못하다 이날 안타를 기록한 이정후는 시즌 타율을 0.261에서 0.263(537타수 141안타)으로 조금 올렸다. 다저스 김혜성은 15일 샌프란시스코전 교체 출전 이후 이날까지 6경기 연속 결장했다.1회 다저스 선발 타일러 글래스노우의 커브를 받아쳐 좌전 안타를 만들어낸 이정후는 3회에도 1사 주자 없는 상황에서 우전안타를 만들어냈다. 5회 삼진으로 물러난 이정후는 7회 1사 1,2루에서도 2루 땅볼로 물러났다.이제훈 전문기자