커쇼 “지금이 마운드 떠나야 할 때”…눈물의 은퇴 회견

이미지 확대 클레이턴 커쇼가 19일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열리는 샌프란시스코 자이언츠와 경기에 앞서 열린 기자회견에서 은퇴 계획을 밝히며 눈물을 훔치고 있다. 로스앤젤레스 AFP 연합뉴스

이미지 확대 로스앤젤레스 다저스 ‘원 클럽 맨’으로 은퇴하는 투수 클레이턴 커쇼. AFP 연합뉴스

“지금이 마운드를 떠나야 할 때라고 생각했습니다.”빅리그 마운드에서 에이스로 장기 집권한 클레이턴 커쇼(37·로스앤젤레스 다저스)도 18년 현역 생활의 마지막을 밝히는 자리에서는 복받치는 감정을 억누르지는 못했다. 다저스의 황금기를 이끈 ‘원 클럽 맨’ 커쇼가 올 시즌을 끝으로 마운드에서 영원히 내려온다.커쇼는 19일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 은퇴 기자회견을 열고 “올 시즌이 끝나고 은퇴한다. 아내 앨런, 아이들과 대화를 자주했다”면서 “은퇴를 결심하니 마음이 편하다. 지금이 떠나야 할 때”라고 했다.그는 “한 달 전에 동료들에게 은퇴 의사를 밝혔지만, 마음이 바뀔까 봐 외부에는 말하지 않았다”며 “올 시즌 내내 은퇴를 생각하면서, 동시에 건강하게 마운드에 서는 게 얼마나 감사한 일인지 깨달았다. 건강하게 시즌을 마칠 올해가 은퇴할 시기라는 생각이 분명해졌다”고 은퇴 결심 과정을 설명했다.고교 시절에 만난 앨런과 4명의 아이를 두고, 곧 5번째 아이가 태어나는 커쇼는 “아이가 많아서 은퇴 후에도 한동안은 바쁠 것이다. 아이들이 야구, 배구, 축구, 댄스 등 많은 스포츠를 하는 모습을 직접 보게 돼 기쁘다”며 웃었다. 하지만 은퇴를 말하는 그는 몇 차례 눈물을 손으로 훔쳤고, 가끔 목이 잠기기도 했다.커쇼는 2006년 1라운드 전체 7순위로 다저스에 입단해 2008년 빅리그 마운드에 올랐다. 18시즌을 다저스에서만 뛰며 452경기에 등판해 2844와3분의1 이닝을 던져 222승 96패, 평균자책점 2.54, 3039탈삼진을 기록했다. 2011, 2013, 2014시즌 사이영상을 받았고, 2020·2024시즌에는 월드시리즈 우승에 기여했다.데이브 로버츠 감독은 “커쇼는 이 시대 최고의 투수”라며 “동시대에 뛰어난 투수는 많았지만, 커쇼처럼 책임감이 강하고 꾸준한 투수는 없었다. 커쇼가 나를 더 좋은 감독으로 만들어줬다. 10년 동안 커쇼와 함께 지낸 건 엄청난 행운”이라고 그와 함께했던 시즌을 떠올렸다. 이어 그는 “커쇼를 포스트시즌 엔트리에 올릴 것”이라며 “풍부한 경험과 투구 능력으로 올해 가을에도 팀에 도움을 줄 것”이라고 밝혔다.박성국 기자