김하성 이적 뒤 첫 3안타·4출루 활약

이정후, 몸 맞는 공 이어 득점

2025-09-16 28면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 프로야구 메이저리그(MLB) 애틀랜타 브레이브스의 김하성이 이적 후 첫 3안타 경기를 펼쳤다. 김하성은 15일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 휴스턴 애스트로스와의 홈 경기에 5번 타자 유격수로 선발 출전해 4타수 3안타 1볼넷 1타점 1득점으로 팀의 8-3 승리에 이바지했다.한 경기에서 김하성이 3안타 이상을 기록한 것은 샌디에이고 파드리스 소속이던 지난해 7월 애리조나 다이아몬드백스전 이후 1년 2개월 만이다. 김하성의 빅리그 한 경기 최다안타는 4개다.2회 상대 왼손 손발 프람버 발데스의 공을 건드린 것이 1루쪽 내야안타로 연결되어 진루한 김하성은 이후 후속타자의 볼넷과 중견수 뜬공으로 3루까지 진출한 뒤 득점에도 성공했다.3회에는 발데스의 싱커를 그대로 밀어 우전 안타로 연결했다. 타격감을 조율한 김하성은 5회 무사 1, 3루에서는 발데스의 커브를 받아쳐 1타점 중전 안타를 뽑아냈다. 6회 좌익수 뜬공으로 물러난 김하성은 8회에는 볼넷으로 걸어나가 네 번째 출루에도 성공했다.이정후(샌프란시스코 자이언츠)는 이날 로스앤젤레스 다저스전에서 3타수 무안타로 3경기 연속 침묵했다. 다만 2회 첫 타석에서 몸에 맞는 공으로 출루해 득점을 올리긴 했다.다저스의 김혜성은 8회말 시작과 동시에 대수비로 2루수 자리에 들어가며 나흘 만에 출전했다.﻿이제훈 전문기자