미성년자 성매매 MLB 유망주, 정신건강 문제로 강제 입원

이미지 확대 MLB 최고 유망주에서 범죄자로 몰락한 완데르 프랑코. AFP 연합뉴스

김하성(30·애틀랜타 브레이브스)의 탬파베이 레이스 영입 배경이 됐던 미국프로야구 메이저리그(MLB) 최고 유망주 완데르 프랑코(24)의 몰락이 지속되고 있다.AP통신은 10일(한국시간) “프랑코가 가족 요청에 따라 도미니카공화국 경찰로부터 구금된 뒤 정신건강 문제로 병원에 입원했다”고 보도했다.프랑코는 최근 개인 소셜미디어를 통해 자신이 머물던 리조트에서 1만 6000 달러(약 2200만원)를 도난당했다고 주장했다. 그의 변호사는 “사실관계가 다르다”고 밝혔으나 프랑코는 자신의 주장을 굽히지 않는 등 비정상적인 행동을 이어갔다.앞서 프랑코는 2021년 탬파베이 유니폼을 입고 빅리그에 데뷔해 70경기 타율 0.288, 7홈런, 39타점으로 활약했고, 시즌 종료 후 탬파베이와 계약기간 11년, 총액 1억 8200만 달러(약 2524억원)의 파격적인 계약을 맺었다.그러나 프랑코는 2023년 당시 14세였던 미성년자와 불법적인 관계를 맺은 뒤 소녀의 어머니에게 거액의 돈을 송금한 사실이 드러났다. 도미니카공화국 검찰에 기소된 그는 지난 6월 집행유예 2년형을 선고받았다.프랑코는 또 지난해 11월 여성과 말다툼을 벌이다 경찰 조사를 받았고, 총기 불법 소지 혐의로 기소되기도 했다.현재 프랑코는 탬파베이 제한 선수 명단에 올라 있다. MLB 구단들은 사적·법적 문제로 출전하지 못하는 선수는 보수 지급 없이 제한 선수로 묶어둘 수 있다.박성국 기자