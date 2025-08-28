‘NL 3루타 2위’ 이정후, 시즌 30호 2루타까지…추신수 이어 빅리그 한국인 2번째

한국 야구 간판 외야수 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 빅리그에서 시즌 30번째 2루타를 때린 역대 2번째 한국 선수가 됐다. 이는 추신수만이 이뤄냈던 기록이다.
샌프란시스코는 28일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 정규시즌 시카고 컵스와의 홈 경기에서 12-3으로 이겼다. 4연승을 달린 샌프란시스코는 내셔널리그(NL) 서부지구 3위(65승68패)를 유지했다. 4위 애리조나 다이아몬드백스(65승69패)와는 반 경기 차이다.
7번 타자 중견수로 선발 출전한 이정수는 4타수 1안타를 기록했다. 시즌 타율은 그대로 0.259다. 그는 4-3으로 앞선 4회 말 1사에서 상대 선발 콜린 레아의 높은 직구를 받아쳐 좌익수를 넘겼고 2루에 다다랐다. 지난 20일 샌디에이고 파드리스전 이후 6경기 만에 시즌 30호 2루타를 쳐낸 것이다. NL 공동 8위로 1위 맷 올슨(35개·애틀랜타 브레이브스)보다 5개 적고 오타니 쇼헤이(17개·로스앤젤레스 다저스)보다 13개 많은 수치다.
MLB에서 뛰었던 한국 선수 중 한 시즌에 30개 이상의 2루타를 기록한 건 추신수 SSG 랜더스 구단주 보좌역이 유일하다. 추 보좌역은 총 8차례 30개 이상의 2루타를 쳤다. 최다 개수는 클리블랜드 인디언스 소속이었던 2012시즌 43개다.
또 이정후는 샌프란시스코 구단 역대 5번째로 2루타 30개, 3루타 10개를 동시에 달성한 선수가 됐다. NL에서 이정후보다 3루타를 많이 친 타자는 코빈 캐롤(16개·애리조나)뿐이다. 이정후는 시즌 홈런에선 7개에 머물고 있으나 장타력을 끌어올리고 있다. 이달 23경기 중 21경기에서 안타를 쳤는데 27개 가운데 11개(2루타 8개, 3루타 2개, 홈런 1개)가 장타였다.
서진솔 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지