김하성, 네 번째 부상 결장… 내년 FA ‘비상’

이정후, 9경기 연속 안타 행진

미국 프로야구 메이저리그(MLB) 탬파베이 레이스의 김하성이 허리 부상으로 결장했다. 올 시즌만 네 번째 부상이다. 김하성은 21일(한국시간) 미국 플로리다주 탬파 조지 M 스타인브레너 필드에서 열린 뉴욕 양키스와의 경기 출전하지 않았다. 탬파베이 지역지의 마크 톱킨 기자는 김하성이 경기 전 허리 근육 경련 증세를 보였다고 전했다.다만 김하성은 부상자 명단에 오르지 않았다. ﻿올 시즌을 마친 뒤 자유계약선수(FA) 자격을 얻는 김하성은 각종 부상에 시달리고 있다. 지난해 8월 어깨를 다쳐 수술대에 올랐던 김하성은 재활을 거쳐 지난 5월 마이너리그를 통해 실전에 복귀했으나 6월 오른쪽 햄스트링(허벅지 뒤 근육)을 다쳐 빅리그 복귀가 연기됐다. 이후 그는 지난달 5일 빅리그에 복귀했으나 곧바로 오른쪽 종아리 근육을 다쳤다. 김하성은 3일 휴식 뒤 9일 디트로이트 타이거스전에 출전했다.김하성은 지난달 22일에는 도루를 시도하다 허리를 다쳤다. 결국 나흘 뒤인 26일 허리 염좌 진단을 받고 열흘짜리 부상자명단에 올랐다. 지난 2일 복귀했으나 또다시 허리 통증에 시달리며 신음하고 있다.한편 샌프란시스코 자이언츠의 이정후는 이날 샌디에이고 파드리스와의 원정 경기에서 4타수 1안타를 기록하며 9경기 연속 안타 행진을 이어갔다. ﻿시즌 타율은 0.262(455타수 119안타)를 유지했다. 8월 타율은 0.338(68타수 23안타)에 달한다.이제훈 전문기자