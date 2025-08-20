다저스 위기 때 나타나는 오타니, 6경기 만에 시즌 44호포…내셔널리그 홈런 선두 탈환

이미지 확대 로스앤젤레스 다저스 오타니 쇼헤이가 20일(한국시간) 미국 콜로라도 덴버의 쿠어스필드에서 열린 2025 미국 메이저리그(MLB) 정규시즌 콜로라도 로키스와의 원정 경기에서 홈런을 친 뒤 달리고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 로스앤젤레스 다저스 오타니 쇼헤이가 20일(한국시간) 미국 콜로라도 덴버의 쿠어스필드에서 열린 2025 미국 메이저리그(MLB) 정규시즌 콜로라도 로키스와의 원정 경기에서 타격하고 있다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 로스앤젤레스 다저스 오타니 쇼헤이가 20일(한국시간) 미국 콜로라도 덴버의 쿠어스필드에서 열린 2025 미국 메이저리그(MLB) 정규시즌 콜로라도 로키스와의 원정 경기를 마치고 공을 던지고 있다. 로이터 연합뉴스

세계 야구의 아이콘 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)가 6경기 만에 시즌 44호포를 쏘아 올리면서 내셔널리그(NL) 홈런 선두 자리를 탈환했다. 소속팀이 위기에 처하면 나타나 승리에 앞장서는 모습이었다.다저스는 20일(한국시간) 미국 콜로라도 덴버의 쿠어스필드에서 열린 2025 미국 메이저리그(MLB) 정규시즌 콜로라도 로키스와의 원정 경기에서 11-4로 이겼다. 전날 맞대결 패배로 3연승이 끊겼던 다저스는 하루 만에 설욕하면서 NL 서부지구 1위(72승54패)를 공고히 했다.1번 지명타자로 선발 출전한 오타니는 1점 홈런 포함 5타수 1안타 2타점 2득점 1볼넷으로 활약했다. 지난 13일 LA 에인절스 원정에서 4경기 연속 홈런을 때린 뒤 주춤했지만 이날 6경기 만에 시즌 44호 아치를 그렸다. 이 경기 직전에 1점 홈런을 때린 카일 슈와버(필라델피아 필리스)와 NL 공동 1위다. 아메리칸 리그(AL)에선 홈런 47개의 칼 롤리(시애틀 매리너스)가 1위, 이날 40번째 홈런을 쳐낸 애런 저지(뉴욕 양키스)가 2위다.1회 첫 타석에서 파울 플라이로 아쉬움을 삼킨 오타니는 3-0으로 앞선 2회 2사 주자 없는 상황에서 상대 좌완 선발 오스틴 곰버의 몸쪽 직구를 받아쳐 오른 담장을 넘겼다. 이어 3회에는 7-0까지 벌어진 가운데 2사 1, 2루에서 볼넷을 얻어냈다. 다만 후속 무키 베츠(6타수 2안타)가 범타 처리돼 진루하진 못했다. 오타니는 6회 선두 타자로 나와 2루수 땅볼로 물러났다. 다음 이닝에는 1사 만루에서 땅볼로 타점을 올린 다음 윌 스미스의 적시타로 홈을 밟았다. 10-4로 달아나는 쐐기 득점이었다. 9회 마지막 타석의 결과는 3루수 뜬공이었다.오타니는 다음날 콜로라도를 상대로 선발 등판하는데 올 시즌 처음 5이닝을 소화할 예정이다. 그는 지난 14일 에인절스전에서도 5회 마운드에 올랐으나 아웃카운트를 1개만 잡고 강판당했다. 또 이번에 등판한 후엔 한 경기 정도 휴식할 가능성도 있다. 다이브 로버츠 다저스 감독은 “쿠어스필드는 해발고도 1600m에 위치해 체력 소모가 크다. 종합적으로 고려할 것”이라고 말했다.서진솔 기자