욕심 버렸더니 쾅쾅쾅쾅쾅쾅

이정후 콘택트로 6경기 연속 장타

2025-08-08 26면

장타 욕심을 버렸더니 장타가 계속 나온다. 방망이에 공을 ‘맞혀 나가는’ 콘택트형 타격으로 바꾼 이정후(27·샌프란시스코 자이언츠)가 6경기 연속 장타 행진을 이어가며 결승 득점까지 책임졌다.이정후는 7일(한국시간) 미국 펜실베이니아주 피츠버그 PNC파크에서 열린 2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 정규시즌 피츠버그 파이리츠 원정 경기에 7번 타자 중견수로 선발 출전해 4타수 1안타 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.258을 유지했다.이정후는 2회와 4회 타석은 모두 땅볼로 물러났고, 7회 공격에서는 3루 뜬공으로 돌아서며 3타수 무안타를 기록했다. 2-2로 팽팽하게 맞섰던 승부는 9회에 갈렸다. 이정후는 1사 주자 없는 상황에 네 번째 타석에 올라 피츠버그 투수 데니스 산타나의 5구째 체인지업을 받아쳐 우중간을 가르는 2루타를 쳤다.이정후가 단번에 득점 기회를 만들자 후속 타자 도미니크 스미스도 타격 응집력을 이어갔다. 스미스도 2루까지 내달리는 장타를 때려냈고, 이때 이정후가 홈을 밟아 결승 득점을 올렸다. 샌프란시스코는 이후 1점을 더 추가해 4-2로 달아나 2연승을 거두며 피츠버그 원정을 2승 1패로 마쳤다.﻿박성국 기자