이치로·마쓰이 이어 오타니, 홈런으로 MLB 통산 1000안타…시즌 첫 4이닝 투구에 8K까지

세계 야구의 아이콘 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)가 마운드에서 시즌 첫 4이닝 투구에 탈삼진 8개를 솎아냈고, 타석에선 빅리그 통산 1000번째 안타를 홈런으로 장식하면서 투타 완전한 모습을 선보였다.오타니는 7일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 다저스타디움에서 열린 2025 메이저리그(MLB) 정규시즌 세인트루이스 카디널스와의 홈경기에 선발 등판해 4이닝 2피안타 8탈삼진 1실점을 기록했다. 투구 수는 54개였고 최고 구속은 시속 101.1마일(약 162.7㎞)에 육박했다.지난 31일 신시내티 레즈전에서 높은 기온과 습도의 영향으로 엉덩이 경련을 호소했던 오타니는 1주일 만에 다시 마운드에 올랐다. 3회 내야 안타 2개와 도루 1개를 내주면서 실점했으나 나머지 3이닝은 삼자 범퇴로 깔끔하게 정리했다.특히 4회 상대 3, 4, 5번 타자들을 모두 삼진 아웃 처리하는 모습은 압도적이었다. 직구 5개를 던지고 슬라이더로 알렉 버럴슨의 헛스윙을 끌어낸 오타니는 라스 눗바를 상대로도 결정구로 슬라이더를 활용했다. 이어 메이신 윈에겐 우타자 바깥쪽으로 흘러 나가는 스위퍼를 던져 아웃 카운트를 올렸다. 오타니는 이날 시속 100마일(약 160㎞) 이상의 공을 6개 던지면서 컨디션을 끌어올렸다.타선의 해결사도 오타니였다. 오타니는 0-1로 뒤진 3회, 1사 2루에서 상대 선발 매튜 리베라토어의 싱커를 받아쳐 가운데 담장을 넘겼다. 11일 만에 터진 시즌 39호포(리그 전체 3위)였다. 이로써 오타니는 스즈키 이치로(3089안타), 마쓰이 히데키(1253안타)에 이어 1000안타를 달성한 역대 3번째 일본 선수로 MLB 역사에 이름을 새겼다. 다저스 현역 선수 중 이 기록을 달성한 건 프레디 프리먼, 무키 베츠, 테오스카르 에르난데스 정도다.다만 다저스는 8회 2점, 9회 1점을 내주며 3-5로 패했다. 66승49패로 내셔널리그 서부지구 1위를 유지했지만 2위 샌디에이고 파드리스에 쫓기는 신세가 됐다.서진솔 기자