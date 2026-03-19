100마일 광속 피칭… 알고도 못 친다

WBC로 본 ‘구속 혁명’ 시대

이미지 확대 베네수엘라 대표팀의 마무리 투수 다니엘 팔렌시아(왼쪽)가 18일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 WBC 결승전에서 9회말 마운드에 올라 전력투구하고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 한국 대표팀 투수 곽빈이 14일 같은 곳에서 열렸던 도미니카공화국과의 8강전에서 투구하는 모습.

마이애미 로이터 연합뉴스

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2026-03-20 B6면

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투수가 시속 100마일(약 161㎞)로 던진 공이 포수 미트까지 도달하는 데는 0.35초가 걸린다. 인간의 평균 순간 반응 시간인 0.4초보다 빨라 ‘알고도 못 치는 공’으로 통한다.지난 18일 베네수엘라의 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 우승을 확정 지은 공도 100마일의 강속구였다. 미국과의 결승전 마무리 투수로 오른 다니엘 팔렌시아는 2아웃 1볼 2스트라이크 상황에서 100마일의 공을 던졌고, 공은 미국 타자 로만 앤서니가 휘두른 방망이보다 먼저 포수 미트에 꽂히면서 경기가 그대로 끝났다. 100마일 투수들이 즐비한 ‘구속 혁명’ 시대의 단면을 보여 주는 장면이었다.이번 WBC는 세계적으로 야구가 이제는 ‘힘의 스포츠’로 진화했음을 보여 준 대회였다. 선수들은 더 빠르게 던지는 데 집중했고 타자들은 강한 타구를 만들어 내는 것으로 응수했다. 다만 투타 힘의 대결에서 미세하게나마 앞선 것은 투수였다.미국 프로야구 메이저리그(MLB) 통계에 따르면 올해는 3년 전에 비해 투수들의 구속 증가가 더 두드러졌다. 8강부터 결승까지를 기준으로 평균 구속은 시속 88.8마일(약 142.9㎞)에서 90.4마일(약 145.5㎞), 속구 계열은 92.8마일(약 149.3㎞)에서 94.3마일(약 151.8㎞)로 늘었다. 특히 2스트라이크 이후에 결정구로 사용하는 속구가 93.2마일(약 150㎞)에서 95.2마일(약 153.2㎞)로 2마일 빨라졌다. 투수들은 속구 구사 비율도 54.6%에서 57.5%로 높였다.빠른 공에 대처하기 어려워지다 보니 타자들의 출루 자체가 드물었다. 4강을 치른 이탈리아, 도미니카공화국, 미국, 베네수엘라 가운데 3할 이상 타율을 때린 선수는 4명에 불과했다. 홈런도 2023년 4강과 결승 통틀어 전체 10개 홈런이 나온 반면 올해는 6개로 줄었다.구속이 빨라지는 것은 MLB의 추세이기도 하다. MLB의 평균 구속이 해마다 늘고 있어 타자들은 점점 대처하기 어려워지고 있다. 실제로 지난 5년간 MLB 평균 타율은 0.244, 0.243, 0.248, 0.243, 0.245로 2할 4푼대를 못 벗어났다. 한국에 지난해 13명이었던 3할 타자가 MLB는 7명밖에 안 됐다. 한국도 투수들의 구속이 발전하고는 있지만 아직 세계와의 격차가 크다.송재우 티빙스포츠 해설위원은 “하루아침에 이렇게 된 게 아니라 체계적이고 과학적인 훈련을 통해 투타 모두 선수들이 점점 강해지고 있는 것이 세계적인 흐름”이라며 “10년 전만 해도 100마일 투수는 많지 않았는데 지금은 팀당 3~4명씩 있고, 타자들도 힘이 좋다 보니 타이밍이 늦어도 홈런을 때리는 경우가 종종 있다. 한국도 앞으로는 발전하겠지만 지금 당장만 놓고 보면 힘 대 힘으로 붙으면 게임이 안 되는 상황”이라고 짚었다.류재민 기자