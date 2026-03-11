벌써 30억 벌었다…‘도쿄의 기적’ 야구 대표팀 상금 두둑

WBC 상금에 KBO 포상금도 확보

선수들은 FA 포인트 얻는 이득도

D조 1위와 맞대결…4강 신화 도전

대한민국 야구대표팀 선수들이 9일 일본 도쿄 돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 최종전 호주와의 경기르 승리하고 그라운드에 뛰쳐나와 다 같이 기뻐하고 있다. 2026.3.9 도쿄 연합뉴스

이미지 확대 대한민국 야구대표팀 선수들이 9일 일본 도쿄 돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 최종전 호주와의 경기르 승리하고 그라운드에 뛰쳐나와 기쁨을 만끽하고 있다. 2026.3.9 도쿄 연합뉴스

‘도쿄의 기적’을 만들며 17년 만에 월드베이스볼클래식(WBC) 8강에 진출한 한국 야구 대표팀이 최소 30억원의 포상금을 확보했다.한국은 지난 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 1라운드 C조 최종전 호주와의 경기에서 7-2로 이겼다. 일본, 대만에 패배하며 벼랑 끝에 몰렸던 한국은 바늘구멍 같았던 경우의 수를 겨우 통과하며 극적으로 8강에 올랐다.승리보다 값진 것은 없겠지만 선수들은 8강 진출로 두둑한 포상금도 확보하게 됐다. WBC는 1라운드에 참가한 나라에 75만 달러(약 11억원)를 지급하고 8강에 오르면 100만 달러(약 15억원)를 추가로 준다. 여기에 한국야구위원회(KBO)가 8강 진출 시 지급하기로 한 포상금 4억원까지 더하면 약 30억원을 확보했다.여기서 끝이 아니다. 한국이 오는 14일 D조 1위와의 8강전에서 승리하고 4강에 오를 경우 125만 달러(약 18억원)의 포상금을 더 받는다. 결승에 진출하면 125만 달러가 추가되고 우승할 경우 250만 달러(약 37억원)를 더 가져간다.더 높은 단계로 갈수록 KBO의 상금도 늘어난다. KBO는 대표팀이 4강 진출에 성공하면 6억원, 준우승 시 8억원, 우승 시 12억원의 포상금을 주기로 했다. 포상금은 최종 성적을 기준으로 한 차례만 지급한다.선수 개인적인 이득도 있다. 8강 진출로 선수들은 국가대표 포상 20포인트를 확보했는데 1포인트는 자유계약선수(FA) 등록일수 1일과 같다. 따라서 20일을 앞당겨 FA 자격을 취득할 수 있다. 4강, 결승에 오르면 10일씩 추가되고 우승할 경우 20일을 더해 총 60일까지 등록일수를 확보할 수 있다. 다른 국가대표 활약까지 더하면 FA를 1년 더 빠르게 할 수 있는 가능성을 확보하게 된다.이 모든 달콤한 열매를 맛보기 위해서는 우선 4강 진출이 중요하다. 8강전 상대는 12일 열리는 도미니카공화국과 베네수엘라의 경기에서 결정된다. 두 팀 모두 D조에서 3연승을 달리고 있고 둘 다 8강 진출을 확보했다. 2위로 8강에 가면 우승 후보인 일본과 맞붙게 되는 만큼 두 팀의 총력전이 예상된다.류재민 기자