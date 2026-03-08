WBC 8강행 불투명해졌다…대만에 역전패

이미지 확대 8일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 3차전 대한민국과 대만의 경기. 연장 10회말 4-5로 경기가 끝나자 한국 김도영이 아쉬워하며 더그아웃으로 향하고 있다. 2026.3.8. 도쿄 연합뉴스

한국 야구대표팀이 대만에 발목이 잡히며 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 진출에 먹구름이 짙어졌다.한국은 8일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 3차전에서 연장 10회 접전 끝에 대만에 4-5로 졌다. 1차전에서 체코를 이기며 기분좋게 출발했지만 2차전에서 일본에 패하고 대만한테도 패하며 1승 2패로 8강 탈락 직전에 몰렸다. 만일 호주가 8일 오후 7시 일본(2승)과 경기에서 이기면 한국은 조별리그에서 탈락한다.한국은 호주가 일본한테 패한 뒤 9일 오후 7시 같은 장소에서 호주 조별리그 최종전에서 이겨야 실낱같은 8강 진출 희망을 가질 수 있다. 호주가 일본에 지고 한국이 호주를 이기면 한국과 대만, 호주가 2승 2패로 동률을 이룬다. 이때는 세 팀의 맞대결에서 실점 수를 아웃카운트 수로 나눈 결과를 비교해 조 2위를 정한다.한국은 대만전에서 류현진(한화 이글스)이 선발투수로 나섰다. 김도영(KIA 타이거즈), 저마이 존스(디트로이트 타이거스), 이정후(샌프란시스코 자이언츠), 안현민(kt wiz), 문보경(LG 트윈스), 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스), 김주원(NC 다이노스), 박동원(LG), 김혜성(로스앤젤레스 다저스)으로 선발 타순을 구성했다.대표팀은 경기 중반까지 대만에 주도권을 내주고 끌려다녔다. 류현진은 2회 선두타자 장위(푸방 가디언스)에게 좌월 솔로 홈런을 허용했다. 5회말 안현민의 볼넷과 문보경의 중전 안타로 만든 무사 1, 3루에서 위트컴의 병살타 때 3루 주자 안현민이 홈을 밟아 동점을 만들었지만 곧바로 6회초 두 번째 투수 곽빈(두산 베어스)이 정쭝저(보스턴 레드삭스)에게 가운데 펜스를 넘는 솔로포를 내주면서 다시 1-2로 밀렸다.위기 속에서 6회말 김도영이 대형 좌월 역전 투런 홈런으로 승부를 뒤집었다. 하지만 8회 대만이 스튜어트 페어차일드(클리블랜드 가디언스)의 재역전 우월 투런포로 4-3으로 앞섰고, 한국은 8회말 김도영이 다시 1타점 우중월 적시 2루타를 쳐 4-4를 만들었다. 4-4로 연장 10회 승부치기에 들어간 한국은 무사 1, 3루에서 대만 장군위의 스퀴즈 번트로 결승점을 내줬다.우리나라도 10회말 무사 2루에서 공격을 시작, 1사 3루의 동점 찬스를 잡았지만 김혜성의 타구가 1루 땅볼로 잡히면서 홈으로 쇄도하던 김주원이 태그아웃됐다. 이후 추가득점에 실패하며 아쉬운 패배를 기록했다.김기중 기자