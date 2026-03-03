공포의 우타라인 쾅·쾅·쾅… 이제 ‘결전의 땅’ 도쿄로 간다

류지현호, 오릭스 연습경기 8-5 승

이미지 확대 대한민국 야구 대표팀 김도영이 3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 오릭스 버펄로스와의 연습경기에서 2회초 3점 홈런을 날린 뒤 세리머니를 하고 있다.

오사카 연합뉴스

이미지 확대 대한민국 야구 대표팀 셰이 위트컴이 앞선 타석의 침묵을 깨고 5회초 홈런포를 터뜨린 후 활짝 웃고 있다.

오사카 연합뉴스

이미지 확대 대한민국 야구 대표팀 안현민도 9회초 쐐기 솔로포를 터뜨리며 대표팀 공격력의 화룡점정을 찍었다.

오사카 연합뉴스

2026-03-04 B6면

2026 월드 베이스볼 클래식(WBC)에 출전하는 대한민국 야구대표팀이 홈런포 3방을 앞세운 화끈한 공격력으로 마지막 모의고사를 승리로 장식했다. 대표팀은 이제 ‘결전의 땅’ 도쿄로 입성해 5일 체코전을 시작으로 WBC 본선 1라운드 일정에 돌입한다.류지현 감독이 이끄는 한국 대표팀은 3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 일본 프로야구 오릭스 버펄로스와 연습경기에서 8-5로 이겼다. 전날 한신 타이거스와 3-3 무승부, 2월 국내 구단 상대 4승1패를 포함해 연습 경기 5승1무1패다.2회초에만 6점을 뽑아낸 한국이 일찌감치 승기를 잡은 경기였다. 특히 한국의 강력한 무기로 꼽히는 ‘공포의 우타라인’ 김도영(KIA 타이거즈)과 안현민(kt 위즈), 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스)이 모두 홈런을 때린 게 고무적이었다.김도영은 2-0으로 앞선 2회초 오릭스 투수 가타야마 라이쿠를 맞아 3점 홈런포를 쏘아 올렸다. 풀카운트에서 가타야마의 변화구 실투가 들어왔고 김도영이 곧바로 응징해 교세라돔 좌측 담장을 넘겼다. 최근 3경기 연속 홈런이다. ‘강한 1번 타자’의 정석을 보여준 만큼 대표팀 필승 공식의 핵심 역할을 할 것으로 전망된다.5회초 터진 위트컴의 솔로포도 반가웠다. 위트컴은 마이너리그에서 홈런을 127개나 때린 장타력을 갖춘 선수다. 전날 경기에서 침묵하고 이날도 2회와 3회 범타로 물러났던 그는 5회초 6-3에서 왼쪽 담장을 넘기는 홈런포를 터뜨렸다. 좀처럼 풀리지 않던 경기력에 어두운 표정을 보였던 위트컴도 홈런포가 터지자 비로소 활짝 웃어 보였다.9회초 터진 안현민의 솔로 홈런은 화룡점정이었다. 안현민은 다카시마 다이토를 상대로 왼쪽 담장을 넘기며 승부의 쐐기를 박았다. 안현민은 2회 안타 2개와 9회 홈런으로 3안타를 기록하며 돋보이는 활약을 펼쳤다. 세 선수의 활약 속에 대표팀은 홈런 3개 포함 총 10안타를 때리며 8득점으로 경기를 마쳤다.한국보다 한 수 위로 평가받는 일본 투수들을 상대로 점수를 뽑아낸 만큼 본선에서도 좋은 공격력이 이어질 것으로 기대된다. 다만 대표팀으로서는 불안한 마운드를 해결해야 하는 과제도 안게 됐다. 이날 송승기(LG 트윈스), 고우석(톨리도 머드헨스), 조병현(SSG 랜더스) 등은 볼넷을 허용하며 위기를 자초했다. 전날 경기를 치렀던 한국은 6명의 투수를 쓸 계획이었는데 투수들이 예정된 투구 수 안에 경기를 끝내지 못하는 바람에 8회부터는 일본 독립리그 투수들이 대신 마운드에 오르기도 했다.베일에 가려 있던 데인 더닝(시애틀 매리너스)이 이날 3이닝 무실점으로 선전한 것은 대표팀으로선 큰 수확이다. 류현진(한화 이글스)도 전날 경기에서 2이닝 무실점의 명품 투구를 선보였던 만큼 두 선수를 어떻게 활용할지가 관건이 될 것으로 보인다.류 감독은 경기를 마친 뒤 “아쉬운 건 없다. 1월 사이판에서부터 준비해왔고 오키나와를 거쳐 오사카에서 모든 준비를 끝냈다”면서 “이제 도쿄로 넘어가면 싸워야 한다. 도쿄에서 좋은 모습을 보여드릴 것”이라고 다짐했다. 아쉬움을 남긴 투수진에 대해서는 “우리 투수들은 어제와 오늘 잘 확인했다. 잘 준비해서 5일부터 경기 잘하겠다”고 밝혔다.류재민 기자