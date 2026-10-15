오스틴 치고 박해민 날고… LG, 가을 잠실더비 끝냈다

와일드카드 결정전 4-1 승

이미지 확대 14일 서울 잠실구장에서 열린 2026 프로야구 와일드카드 결정전에서 오스틴 딘(LG 트윈스)이 투런포를 날리고 있다. 잠실구장의 맞수 LG와 두산 베어스가 벌인 이날 경기에서 LG가 4-1로 승리하며 준플레이오프에 진출했다.

뉴스1

세줄 요약 LG, 잠실 WC서 두산 4-1 제압하며 준PO 진출

오스틴 1회 투런포, 곽빈 흔들며 초반 주도권 확보

박해민 7회 호수비, 8회 추가점으로 승부 마무리

2026-10-15 B6면

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곽빈(두산 베어스)이라는 최강의 선발 카드조차 LG 트윈스의 가을 본능을 잠재우지 못했다.LG가 14일 서울 잠실구장에서 벌어진 프로야구 와일드카드 결정전(WC)에서 두산을 4-1로 따돌렸다. LG는 이제 17일부터 전남광주에서 KIA 타이거즈를 상대로 준플레이오프(5전 3승제)를 치른다.이날 LG의 테마는 ‘곽빈 흔들기’였다. 곽빈은 명실상부 올 시즌 KBO리그 최고의 투수다. 평균자책점(2.24)과 탈삼진(197개) 등 2개의 투수 부문 타이틀을 휩쓸었고 2026 아이치·나고야 아시안게임 금메달을 따내는 데도 혁혁한 공을 세웠다. 승운이 따르지 않아 11승에 그친 것이 믿기지 않을 정도인 에이스였다.염경엽 LG 감독은 경기에 앞서 “곽빈의 투구수를 얼마나 늘릴 수 있느냐가 첫 번째 싸움이 될 것”이라면서 홍창기, 박해민, 오스틴 딘, 문보경, 박동원 등 포스트시즌을 경험했던 선수들의 활약이 필요하다고 강조했다. 곽빈을 집요하게 물고 늘어져 조금이라도 더 빨리 마운드에서 물러나게 해야 승산이 있다고 본 것이다. 그런데 LG 타자들이 물고 늘어지기도 전에 곽빈의 WC 트라우마가 먼저 고개를 들었다.곽빈은 2024년 kt 위즈와의 WC 1차전에서 1이닝 4실점으로 무너졌던 아픈 기억이 있다. 당시 두산은 2차전까지 내줘 4위 팀 최초로 WC에서 업셋을 당하는 수모를 겪었다. 이날도 긴장한 탓인지 시작부터 곽빈의 제구가 흔들렸다. 1회 첫 타자 홍창기를 몸에 맞는 공으로 내보내더니 1사 후에는 오스틴에게 좌월 투런홈런을 두들겨 맞았다.1회에만 19개의 공을 던진 곽빈은 2회에도 선두타자 구본혁에게 좌중간 2루타를 내줬고 박동원을 볼넷으로 내보냈다. 신민재의 번트는 이날 승부의 분수령이 될 수도 있는 장면이었다. 3루수 안재석은 팝플라이가 된 번트 타구를 일부러 잡지 않았다. 병살 플레이를 만들기 위한 영리한 플레이였지만 떨어진 공을 주워 잽싸게 3루로 던진 것이 옆으로 흘러버리면서 무사 만루로 돌변했다.WC 통산 최다 피홈런(3개), WC 통산 최다 실점(12점), WC 통산 최다 자책점(12점), WC 통산 최다 피안타 타이(13개) 등 WC 통산 투수 부문 불명예 기록을 죄다 갈아치운 곽빈은 홍창기와 박해민, 오스틴을 연달아 삼진으로 돌려세우며 위기를 넘겼다. 그러나 2회에도 29개의 공을 던지며 2회를 마쳤을 때는 투구수가 48개로 늘어나 있었다. 결국 곽빈은 6회까지 102개의 공을 던지고 마운드에서 내려와야 했다.LG는 8회 두산 마무리 이영하를 공략하며 승기를 굳혔다. 송찬의가 중전안타로 포문을 열었고 구본혁의 보내기 번트에 이어 박동원이 중전안타를 터뜨렸다. 이어 타석에 들어선 신민재가 세이프티 스퀴즈번트로 안타를 만들어 3루에 있던 대주자 최원영을 홈으로 불러들였다. 이영하는 부담감을 이기지 못하고 두 차례 폭투를 범하며 추가점까지 허용했다.두산은 7회 1사 만루에서 대타 양석환의 타구가 담장 바로 앞에서 박해민의 호수비에 막히는 바람에 1점만 따라붙는 데 그쳤다. 두산은 8회초에도 조수행과 안재석의 볼넷으로 1사 1, 2루 찬스를 만들었지만 유니오 세베리노와 류승민이 연거푸 삼진으로 돌아서며 분루를 삼켰다.박현진 전문기자