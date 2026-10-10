“구창모 고맙고 축하, 내년엔 주 2회 등판”…에이스 향한 기대감 전한 이호준 감독

지난해 5위 NC 올해는 가을야구 탈락

초라한 성적 속 에이스 부활은 희망적

구창모 데뷔 처음으로 규정 이닝 돌파

이호준 “팬들에 죄송…내년 잘할 것”

이미지 확대 구창모. NC 다이노스 제공

이미지 확대 이호준 NC 다이노스 감독. NC 다이노스 제공

세줄 요약 구창모, 데뷔 후 첫 규정이닝 돌파

이호준 감독, 건강한 에이스 복귀 반색

내년엔 주 2회 등판 기대감 표명

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구창모(NC 다이노스)는 언제나 물음표가 달리는 에이스였다. 실력만큼은 이견의 여지가 없지만 규정 이닝을 단 한 번도 채우지 못한 내구성이 문제였다. 그러나 올해 구창모는 데뷔 후 가장 많은 163이닝을 소화하며 처음으로 규정 이닝(144이닝)을 돌파했고 자신에게 달렸던 물음표를 지웠다. 이호준 NC 감독 역시 “고맙고 축하한다”며 에이스의 귀환을 반겼다.NC는 10일 대전 한화생명 볼파크에서 한화 이글스와 시즌 마지막 경기를 치른다. 9월까지만 해도 5위 두산 베어스를 위협하며 가을야구 가시권에 있었지만 이후 급격히 추락하며 결국 아쉽게 시즌을 마치게 됐다. 아직 롯데 자이언츠의 경기를 지켜봐야 하는 입장이지만 7위 아니면 8위를 확정한 상태다.원했던 결과는 아니지만 일정의 소득도 있었다. 구창모가 그토록 기다렸던 ‘건창모’(건강한 구창모)로 돌아왔다는 점이다. 이날 경기를 앞두고 만난 이 감독은 ‘칭찬해주고 싶은 선수가 있느냐’는 질문에 “(박)민우, (박)건우 고참 둘이 게임도 많이 나갔고 몸도 안 좋은 상태였는데 참고 계속 뛰어준 부분에서 고맙게 생각한다”면서 “창모도 안 아프고 잘 던져줬다”고 답했다.이 감독의 말대로 구창모는 올해 평균자책점(4.03)만 조금 아쉬웠을 뿐 개인 한 시즌 최다 이닝, 최다 탈삼진(133개), 최다 승리(12승) 기록을 갈아치웠다. 최근 몇 년간 전완부(팔꿈치와 손목 사이), 팔 근육, 허리, 어깨, 햄스트링 등 여러 곳을 돌아가며 다쳤고 지난해 6월 제대 후에도 부상이 덮쳐 9월에 복귀했던 점을 생각하면 완벽하게 달라진 모습을 보여줬다.이 감독은 “창모가 이렇게 끝까지 와준 거는 정말 축하할 일이고 팀으로서도 되게 좋은 일”이라며 “트레이닝 파트나 투수코치나 창모를 위해 신경 많이 썼다”고 말했다. 올해 NC는 구창모의 등판을 위해 다른 투수들의 일정도 같이 조정할 정도로 공을 많이 들였다. 이 감독은 “창모도 그 부분에 대해 고맙게 생각할 것”이라며 “내년에 조금 더 건강한 모습을 보여준다고 하면 주에 2회도 던지고 로테이션을 완벽하게 돌아볼 수 있으면 하는 바람”이라고 덧붙였다.이 감독은 이번 시즌에 대해 “기대를 많이 하신 팬들에게 미안하다. 어제 마지막 홈경기 끝나고 마음이 무겁더라”면서 “문제점이 뭔지 아니까 하나하나 다시 잘 새겨서 내년에는 반복되지 않게 준비를 잘하는 게 우선인 것 같다”고 평가했다. 이어 “확실히 뎁스가 약하다 보니까 팀이 연패에 빠지거나 했을 때 치고 나가는 게 확실히 없더라”면서 “우리 젊은 선수가 아직 주전으로 올라갈 정도의 희망은 못 봐서 이 부분이 숙제”라고 짚었다.그래도 희망은 있다. 이 감독은 상무 소속으로 올해 퓨처스리그에서 뛴 박한결이 2군 홈런왕에 올랐고 투수들이 좋았던 시즌도, 안 좋았던 시즌도 경험하면서 성장한 점을 기대 요소로 꼽았다. 이 감독은 “승리조 친구들이 3년 차 때는 여유 있게 공을 던질 수 있게 해야 한다”면서 “(이)용준이, (이)준혁이, 수술하고 돌아올 (김)영규 이런 친구들이 있어 분명히 중간에서 더 강해질 수밖에 없다”고 강조했다.NC는 2024년 시즌이 끝나고 이 감독과 3년 계약을 맺었다. 첫해에는 5위로 가을야구를 경험했지만 올해는 초라한 성적표를 받았다. 이 감독은 “올해는 가을야구를 못 갔기 때문에 점수를 매길 수가 없는 시즌”이라며 “내년에는 잘해봐서 점수를 한번 매겨보고 싶다”는 각오를 전했다.대전 류재민 기자