절정의 프로야구, 마지막까지 신기록 예고

관중 1236만명 넘어 역대 최고치9일 모든 구단 90만명 돌파 기대
삼성 170만명·LG 160만명 유력
내년 잠실 대체 구장 탓 감소 전망
프로야구가 역대 최고의 흥행기를 맞고 있다. 연일 관중 관련 신기록이 쏟아진다.
4일에는 삼성 라이온즈가 누적 관중 164만 5050명을 기록하며 지난해 역대 최다 관중 구단 기록(164만 174명)을 경신했다. 올 시즌에만 57번째 매진이다. 관중 2위인 LG 트윈스도 지난해 154만 2458명을 뛰어넘어 구단 최다 관중 기록을 155만 988명으로 경신했다. 5일에는 157만 4738명까지 기록했다.
같은 날 프로야구 총관중수도 1236만 2000명으로 역대 최고치를 찍었다. 지난해 1231만 2519명을 훌쩍 뛰어넘었다.
프로야구는 출범 첫해인 1982년 총 143만 8768명으로 시작해 2024년 사상 처음으로 1000만 관중 시대를 열었다. 지난해엔 1200만명을 넘어섰고 그 기세는 올 시즌까지도 꺾이지 않았다. 경기당 평균 관중은 1만 7685명으로 지난해 같은 경기 수 대비 약 4% 증가했다. 전체 좌석 점유율이 85.2%이고 330경기가 매진을 기록해 지난해 331경기에 1경기 차로 다가섰다.
이것이 끝이 아니다. 앞으로도 관중 기록이 쏟아진다. 7일에는 올 시즌을 끝으로 역사 속으로 사라지는 서울 잠실구장이 대구삼성라이온즈파크에 이어 두 번째로 160만 관중을 품에 안은 성지로 등극하게 된다. LG는 5일까지 시즌 평균 2만 2179명의 관중을 기록해 이변이 없는 한 7일에는 160만 관중을 찍을 수 있다. 9일 KIA 타이거즈-NC 다이노스전이 벌어지는 경남 창원구장에 1만 5223명이 입장하면 프로야구 10개 구단이 모두 90만 관중을 넘기는 쾌거를 이룬다. 시즌 최종일인 12일에는 삼성이 사상 첫 170만 관중으로 화룡점정을 찍는다.
아쉬운 구석도 있다. 역대급 흥행 속에서도 1300만 관중까지는 다다르기 불가능해졌고 내년에는 잠실구장 대신 임시 대체 구장을 사용하게 되는데 약 1만 8000석 규모로 조성될 예정이라 올 시즌에 비해 관중 규모는 줄어들 수밖에 없다.
박현진 전문기자
세줄 요약
- 총관중 1236만명 돌파, 역대 최고 흥행
- 삼성·LG 구단 최다 관중 기록 경신
- 잠실 160만·삼성 170만 기록 전망
2026-10-07 B7면
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