창단 첫 100만 관중 돌파한 날, kt 정규리그 ‘우승 축포’

5년 만에 한국시리즈 ‘V2’ 도전

이미지 확대 겹경사 맞은 ‘마법사 군단’ kt 위즈 선수들이 5일 경기 수원시 케이티위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와의 홈경기에서 승리한 뒤 팬들과 함께 기념사진을 찍고 있다. kt는 이날 승리로 정규리그 우승을 확정 짓고 한국시리즈로 직행했다. kt의 정규리그 1위는 2021년 이후 5년 만이다.

연합뉴스

세줄 요약 kt, 롯데 완파로 정규리그 우승 확정

1회 7득점 폭발, 로건 14K 무실점 호투

창단 첫 100만 관중, 5년 만의 1위 탈환

2026-10-06 B6면

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kt 위즈가 2026시즌 프로야구 정규리그 우승을 확정지었다.kt는 5일 경기 수원시 케이티위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와의 홈경기에서 9-0 완승을 거뒀다. 6연승을 질주한 kt는 86승 5무 49패 승률 0.647을 기록했고, 이날 2위 삼성 라이온즈가 두산 베어스에 5-7로 패하면서 매직넘버를 ‘0’으로 만들었다. 삼성은 82승 3무 54패 승률 0.603으로 남은 5경기에서 전승을 거둬도 kt를 따라잡을 수 없게 됐다.kt는 1회에만 타자일순하며 7점을 뽑아 일찌감치 승리를 예고했다. 테이블세터 최원준의 좌익선상 2루타에 이어 김현수가 우전안타를 터뜨렸다. 안현민은 삼진으로 돌아섰지만 샘 힐리어드와 김상수의 2루타가 연달아 불을 뿜었다. 2사 1, 3루에선 장준원의 3점포까지 터지면서 순식간에 7-0으로 달아났다. kt는 6회 장준원과 7회 안현민이 솔로홈런 1개씩을 얹어 우승 축포를 대신했다. 최원준은 5타수 2안타를 터뜨려 꿈의 200안타에 1개 차로 다가섰다.마운드에선 선발투수 로건 앨런이 혼신의 역투로 승리를 이끌었다. 로건은 8회까지 삼진 14개를 솎아내며 무실점으로 롯데 타선을 틀어막았다.같은 시간 대구에선 삼성이 7회초까지 1-6으로 끌려가다 김성윤의 만루홈런으로 5-6까지 따라잡아 우승 축포가 잠시 미뤄졌으나, 결국 5-7로 경기가 마무리되면서 kt 더그아웃에서 환호성이 터졌다. kt의 정규리그 1위는 2021년 이후 5년 만이다. 당시 kt는 76승 9무 59패로 삼성과 동률을 이룬 뒤 순위 결정전을 통해 한국시리즈 직행 티켓을 거머쥔 뒤 통합 우승에 성공했다.묵직한 kt의 뒷심이 빛을 발한 시즌이었다. kt는 전반기까지만 해도 2~3위를 오락가락했으나, 8월부터 선두 경쟁에 본격적으로 뛰어들어 지난달 10일 이후 한 번도 선두를 내주지 않고 깔끔하게 결승선을 통과했다. 특히 삼성의 매서운 추격 속에서도 지난달 27일부터 6연승을 내달린 것이 결정적이었다.이제 kt는 한층 여유를 갖고 두 번째 한국시리즈 우승을 정조준한다. 전·후기 리그와 양대리그 시절을 제외하면 정규리그 우승팀은 35차례 한국시리즈에서 30번 정상에 올랐다. 통합우승 확률은 85.7%다.kt는 이날 시즌 28번째 매진을 기록하며 시즌 관중 100만 4272명으로 창단 첫 100만 관중 대기록을 수립하는 겹경사까지 누렸다.경기 후 이강철 kt 감독은 “첫 100만 관중 달성과 함께 정규시즌 우승을 확정지을 수 있어서 더할 나위 없이 기쁘다. 어느 시즌보다 야구장을 많이 찾아와주시고 응원해주신 팬들에게 감사하다”라고 소감을 밝혔다. 이어 “좋은 성적을 낼 수 있게 물심양면으로 지원해주신 구단에 감사드린다. 장기 레이스를 치르면서 코치진, 선수단, 트레이너, 현장 직원들이 한뜻, 한마음으로 움직였기에 우승이라는 결과를 만들어낼 수 있었다. 모두 고생 많았고, 감사하다”라고 덧붙였다. 그는 “원팀 kt로 첫 번째 목표를 달성한 만큼 선수들과 잘 준비해서 더 높은 곳에서 올 시즌을 마무리할 수 있도록 노력하겠다”고 힘주어 말했다.박현진 전문기자