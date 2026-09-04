다시 LG맨 고우석 “후회 없다면 거짓말… 더 좋은 스토리 만들 것”

“가족 위해 복귀… LG도 계속 제안

3년간 살아남아야겠다는 생각뿐

빅리그행 후배 초심 잊지 않아야”

이미지 확대 고우석.

연합뉴스

세줄 요약 MLB 도전 접고 LG 복귀, 심경 고백

실력·준비 부족 인정, 후회도 언급

가족 사정·훈련 계획이 복귀 배경

2026-09-04 B6면

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아쉬운 과거를 돌아보면서도 더 나은 미래를 꿈꾸는 야무진 눈빛은 번득였다.파란만장했던 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 도전을 접고 다시 LG 트윈스의 줄무늬 유니폼을 입은 고우석(28)은 친정 팀에서 만들어 갈 새로운 스토리에 대한 기대를 내비쳤다.고우석은 3일 서울 잠실야구장에서 진행한 기자회견에서 “(MLB 포기에 대한) 후회가 없다면 거짓말이다. 그렇지만 결국은 내 실력이 부족했던 탓이다. 더 잘 준비했더라면 그 무대에 설 수 있었을 것”이라면서도 “그 후회를 지우려면 더 발전해 나가면서 좋은 스토리를 완성해야 한다”고 강조했다.고우석은 “다가올 여러 가지 상황을 고려했을 때 돌아오는 편이 낫다고 봤다. 빨리 시즌을 마무리하고 개인 훈련을 더 많이 하는 것이 좋을 것 같았다”고 복귀를 결심한 배경을 설명했다. 이어 “역시 가족이 가장 컸다. 첫째도 제법 컸고 와이프가 둘째 출산을 앞두고 있기도 했다. 5월부터 LG 구단에서 계속 제안도 왔다. 언제 돌아갈까를 계속 고민할 수밖에 없었다”고 덧붙였다.미국에서의 좌절은 야구를 바닥부터 다시 보게 만들었다. 고우석은 “마이너리거는 다소 실력이 부족한 선수들이라는 이미지를 갖고 있었다. 그래서 내가 그들보다 더 잘해야 한다고 생각했는데 착각이었다. 직접 느껴보지 않고는 알 수가 없다. 내가 부족하다는 것을 스스로 느끼는 시간이었다”고 지난 3년을 돌아봤다. 그는 “메이저리그 승격이라는 것이 바늘구멍 통과하기만큼 어려운 일이다. 살아남아야겠다는 생각뿐이었다”라면서 “빅리그에 데뷔하는 것만으로도 좋았지만 스스로 쫓겼다. 아직은 이 무대에서 뛸 선수는 아니라는 걸 알게 됐다”고 털어놨다.그렇지만 희망도 봤다. 그는 “한국에 있을 때도 성적이 좋은 시기, 좋지 않은 시기가 다 있었지만 왜 잘됐는지, 왜 잘 풀리지 않았는지 깊게 고민하지 못했다. 미국에서 어려움을 겪으면서 답을 찾으려 애썼다. 돌아가면 그게 진짜 내 것이 될 수 있겠다고 생각했다”고 말했다.빅리그에 도전장을 내민 후배들에 대한 조언도 잊지 않았다. 고우석은 “어려운 결정을 했을 것이다. 좋은 미래를 꿈꾸고 나름의 포부도 갖고 있을 텐데 그걸 잊지 않는 것이 중요하다”면서 “어떤 생각으로 한국을 떠났는지 잊지 않았으면 좋겠다. 힘들다고 생각하면 끝도 없이 힘들지만 똑같은 야구를 하고 있다고 받아들이면 덜 힘들 것 같다”고 당부했다.한편 구광모 LG 구단주는 구단을 통해 고우석에게 “미국에서의 용기 있는 도전에 깊은 인상을 받았다. 앞으로도 계속 응원하겠다”는 메시지를 전했다.박현진 전문기자