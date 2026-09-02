곽빈 잘했는데 구자욱·김도영까지? 거를 선수가 없다…역대급 월간 MVP 경쟁

분야별로 성적 두드러져…대혼전 양상

이미지 확대 두산 베어스 선발투수 곽빈이 29일 서울 잠실구장에서 열린 두산과 키움 히어로즈의 경기에서 역투하고 있다. 2026.8.29 두산 베어스 제공

이미지 확대 KIA 타이거즈 간판타자 김도영이 1일 경남 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC 다이노스의 경기에서 굳은 표정으로 이동하고 있다. 2026.9.1 창원 연합뉴스

이미지 확대 2026년 8월 월간 MVP 후보자 성적. KBO 제공

세줄 요약 KBO, 8월 월간 MVP 후보 8명 발표

타자 4명 각 지표 1위, 경쟁 과열

곽빈·페덱·아빌라, 투수진도 치열

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역대급 불볕더위에 리그마저 중단됐던 험난한 8월을 지나온 8명의 프로야구 선수가 월간 최우수선수(MVP) 후보에 올랐다. 그간 유력한 후보와 받쳐주는 후보로 구성되는 경향이 강했지만 누가 되더라도 이상할 것 없는 역대급 경쟁이 펼쳐졌다.한국야구위원회(KBO)는 1일 월간 MVP 후보 8인을 발표했다. 타자는 KIA 타이거즈 김도영, 삼성 라이온즈 구자욱, 키움 히어로즈 서건창, 롯데 자이언츠 빅터 레이예스가 후보에 올랐고 투수는 SSG 랜더스 페드로 아빌라, 삼성 크리스 페덱, 두산 베어스 곽빈과 최민석이 이름을 올렸다.월간 MVP는 팬 투표와 한국야구기자회 기자단 투표를 합산해 최종 수상자를 선정한다. 팬 투표는 1일 오전 10시부터 6일 자정까지 신한은행 모바일 애플리케이션을 통해 참여할 수 있다. 월간 MVP 수상자는 상금 300만원과 기념 트로피를 받고 국내 선수가 뽑히면 출신 중학교에 해당 선수 명의로 200만원의 기부금이 전달된다.선수들 성적을 보면 화려하기 그지없다. 구자욱은 8월 타율 3위(0.403), 출루율 1위(0.519)를 기록했다. 김도영은 홈런 공동 1위(6개), 득점(16점)과 장타율(0.714)에서 단독 1위에 올랐다. 레이예스는 타율 1위(0.435), 안타 2위(27개), 출루율 3위(0.470)로 맹활약했다. 서건창은 타율 5위(0.387), 안타 1위(29개), 득점 공동 2위(15점)다. 타자 4명이 모두 각 분야에서 1위로 이름을 올렸다.투수 쪽은 더 대단하다. 3명의 선수가 1점대 평균자책점을 자랑한다. 페덱이 1.00(2위), 곽빈이 1.41(3위), 아빌라가 1.74(5위)다. 페덱은 탈삼진 공동 3위(32개), 이닝 4위(27이닝)를 기록했다. 곽빈은 탈삼진(41개)과 이닝(32이닝)이 1위다. 아빌라는 이닝(31이닝)과 탈삼진(35개) 2위다. 최민석의 경우 평균자책점은 2.45로 비교적 떨어지지만 무려 4승을 거뒀다.류재민 기자