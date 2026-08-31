류현진·김광현 이후 이런 선수 있었나…스무 살 진짜 깡패네 “다승왕? AG 금메달이 먼저죠”

키움전 6이닝 1실점 호투로 시즌 13승

좌우 갈라지는 투심·커터로 상대 공략

“다승 1위 욕심 없다…언젠가 나중에”

이미지 확대 두산 베어스 선발 투수 최민석이 30일 서울 잠실구장에서 열린 두산과 키움 히어로즈의 경기에서 투구를 준비하고 있다. 2026.8.30 두산베어스 제공

이미지 확대 두산 베어스 선발 투수 최민석이 30일 서울 잠실구장에서 열린 두산과 키움 히어로즈의 경기를 마치고 취재진과 인터뷰하며 기념사진을 찍고 있다. 2026.8.30 류재민기자

이미지 확대 두산 베어스 선발 투수 최민석이 30일 서울 잠실구장에서 열린 두산과 키움 히어로즈의 경기에서 투구를 준비하고 있다. 2026.8.30 두산베어스 제공

세줄 요약 최민석, 키움전 6이닝 1실점 호투로 13승 달성

8월 4경기 전승, 다승 단독 선두로 도약

다승왕보다 아시안게임 금메달 우선 강조

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야구 잘하는 스무 살 최민석(두산 베어스)이 빛나는 투구로 또 승리했다. 13승으로 다승 단독 선두다. 아홉수에서 탈출하더니 내리 4연승으로 승승장구 중이다. 진짜 깡패가 따로 없다.최민석은 30일 서울 잠실구장에서 열린 두산과 키움 히어로즈의 경기에서 선발투수로 마운드에 올라 6이닝 1실점으로 호투하며 팀의 15-1 대승을 이끌었다. 8월 등판한 4경기에서 평균자책점 2.45를 찍으며 모두 승리투수가 됐다. 시즌 성적은 13승 3패 평균자책점 2.61이다. 평균자책점은 2.36의 곽빈(27)에 이어 2위다.시속 150㎞를 가볍게 넘기는 투수들이 즐비한 시대지만 최민석은 이날 최고 구속이 시속 147㎞였다. 대신 최저 126㎞의 슬라이더 등을 섞은 완급 조절, 타자들의 좌우를 찌르며 혼란을 안겨주는 투심 패스트볼과 컷 패스트볼의 조합이 돋보였다. 전날 곽빈을 상대로 2점을 뽑았던 키움이 이날 최민석을 상대로는 단 1점밖에 뽑아내지 못하며 고전했다.총 98구 가운데 투심이 51구, 커터가 27구, 스플리터가 12구, 슬라이더가 8구였다. 타자 입장에서 하나같이 똑바로 오는 법이 없는 지저분한 공들이다.최민석은 “투심과 커터가 구속도 비슷하고 양쪽으로 갈라지다 보니까 타자들이 힘들어하지 않을까 한다”면서 “최대한 스트라이크를 많이 잡으려고 했고 유리한 카운트에서 제가 유리하게 하려고 최대한 노력했던 것 같다”고 말했다.7월 첫 등판에서 시즌 9승째를 올렸지만 최민석은 이후 3경기 연속 승과 인연을 쌓지 못했다. 당시 서울신문과 만난 최민석은 “평균자책점이 좋아서 상위권에 있다 보니까 욕심이 생겼고 조급해졌다”고 털어놨다. 마음을 다잡기 위해 ‘나는 4점대 투수다’, ‘아무것도 없이 0이닝에 0.00에서 시작하는 거다’라고 생각하기로 했고 이후 아홉수에서 벗어나자마자 연승 가도를 달리고 있다.최민석은 “10승을 하고 나서부터 몸도 더 가벼운 것 같고 밸런스도 좋아진 것 같다”면서 “시즌 초중반에는 너무 힘으로만 던지려고 했는데 지금은 오히려 힘을 빼고 밸런스 위주로 던지니까 공이 더 좋아졌다”고 밝혔다. 이제 겨우 2년 차를 맞은 선수로서는 쉽지 않은 결단이었지만 더 강하게 밀고 나가기보다는 힘을 빼고 밸런스를 맞춰 던져보자고 마음먹은 게 제대로 통했다. 덕분에 힘이 들어갈 때면 다시 자신을 되돌아보며 어떻게 대처할지 빠르게 판단을 내리는 능수능란함까지 갖추게 됐다.2년 차에 이런 성적을 낸 투수는 현역 중에 류현진(39·한화 이글스)과 김광현(38·SSG 랜더스)밖에 없다. 류현진은 2007년 17승 7패 평균자책점 2.94, 김광현은 2008년 16승 4패 평균자책점 2.39를 기록했다. 최민석이 이대로 3~4승만 더하면 류현진, 김광현과 비견될 수 있는 선수가 된다. 잘하면 다승왕 가능성도 있다.그러나 최민석은 다승왕 욕심은 내지 않는다고 했다. 2026 아이치·나고야아시안게임 국가대표로 발탁된 터라 본인 욕심만으로는 이룰 수 없는 영역이기 때문이다. 그리고 무엇보다 “다승왕은 나중에도 충분히 할 수 있다”는 자신감이 넘친다. 앞날이 무궁무진하게 창창한 스무 살만의 패기가 돋보이는 대목이다.다승왕 대신 욕심내는 것은 아시안게임 금메달이다. 최민석은 곽빈과 함께 팀의 원투 펀치 역할을 맡을 것으로 기대된다. 그는 “금메달이 더 중요하다”면서 “그때까지 안 아프고 최대한 체력 관리 잘하는 게 중요하다”고 강조했다. 최민석이 금메달을 목에 걸고 병역 혜택을 받게 되면 더 찬란한 앞날을 맞이할 수 있다.류재민 기자