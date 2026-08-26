“잔액이 부족합니다” 서울 버스 좋다고 타더니…데이비슨 제대로 횡재했다

티머니 측에서 교통카드 제공

“가족들과 감사히 사용할 것”

이미지 확대 키움 히어로즈 외국인 타자 맷 데이비슨이 25일 서울 고척스카이돔에서 티머니 측으로부터 받은 교통카드를 들고 기념 사진을 찍고 있다. 2026.8.25 키움 히어로즈 제공

세줄 요약 버스 출퇴근 사연 알려지며 티머니 선물 전달

교통카드 5장과 굿즈, 택시 쿠폰까지 제공

데이비슨, 가족과 함께 감사 인사 전함

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키움 히어로즈 외국인 타자 맷 데이비슨이 뜻밖의 횡재를 했다. 앞으로 버스를 타며 “잔액이 부족합니다”는 들을 일이 없을 듯하다.데이비슨은 25일 티머니 측으로부터 교통카드와 굿즈 등을 선물받았다. 키움은 “티머니 측이 최근 언론 보도를 통해 데이비슨 선수가 버스를 이용해 출퇴근하는 모습을 접한 뒤 구단에 선물을 전달하고 싶다는 뜻을 전했고, 구단은 금일 해당 선물을 데이비슨에게 전달했다”고 밝혔다. 데이비슨은 소정의 금액이 충전된 교통카드 5장을 비롯해 굿즈와 택시 이용 쿠폰 등을 선물 받았다.NC 다이노스에서 방출돼 키움 유니폼을 입은 데이비슨은 서울에 정착하면서 서울 서부 교통의 요지인 구로구 신도림동에 집을 마련했다. 안방 경기장인 고척스카이돔하고 거리가 가까워 버스를 이용해 출퇴근한다.그러나 후불교통카드가 아닌 선불교통카드를 쓰는 탓에 데이비슨은 최근 언론 인터뷰에서 버스를 타려다가 잔액이 부족해 집까지 걸어갔던 일화를 밝혔다. 외국인 선수의 남다른 K버스 사랑에 결국 티머니 측에서 잔액이 부족해서 못 타는 일이 없도록 교통카드를 제공했다.데이비슨은 “전혀 생각하지 못했는데 이렇게 좋은 선물을 보내주신 티머니 측에 감사드린다”면서 “평소 저뿐만 아니라 가족들도 한국에서 대중교통을 이용할 때 티머니를 자주 사용하고 있어 더욱 뜻깊은 선물인 것 같다”고 좋아했다. 그는 “귀여운 굿즈도 함께 보내줬는데 특히 딸들이 정말 좋아할 것 같다. 보내주신 선물은 가족들과 함께 감사한 마음으로 잘 사용하겠다”고 덧붙였다.2024년 KBO리그에 데뷔해 그해 홈런왕을 차지한 데이비슨은 올해도 NC 유니폼을 입고 활약하다가 방출돼 키움 유니폼을 입었다. 시즌 성적은 타율 0.281 15홈런 66타점 41득점을 기록하고 있다.류재민 기자