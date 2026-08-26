커피차 보내고 노하우 전하고… 외인 투수들, 인성도 에이스

KIA 올러, 2군 응원… “야수 돼라”

삼성 페덱, 체인지업·커터 등 조언

LG 카라스코, 동료들 실책 감싸

이미지 확대 애덤 올러.

KIA 타이거즈 제공

이미지 확대 크리스 페덱.

삼성 라이온즈 제공

이미지 확대 카를로스 카라스코.

뉴스1

세줄 요약 KIA 올러, 퓨처스 선수단에 커피차 선물

삼성 페덱, 먼저 다가가 조언 요청 독려

LG 카라스코, 실책 뒤에도 동료 감싸기

2026-08-26 B7면

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공만 잘 던진다고 에이스가 되는 것은 아니다. 제아무리 빼어난 투수라도 혼자서 야구를 할 수는 없다. 동료들의 도움을 잘 받을 수 있는 분위기를 만들어가는 것도 빼놓을 수 없는 에이스의 자질이다. 외국인 투수라고 해서 예외는 아니다. 각 구단의 내로라하는 외국인 투수들도 저마다의 방식으로 에이스의 품격을 과시하고 있다.지난 시즌부터 KIA 타이거즈 유니폼을 입고 있는 애덤 올러는 이미 ‘타이거즈 패밀리’가 됐다. 지난 22일에는 전남광주 함평군에 있는 챌린저스필드에 깜짝 선물을 보냈다. 퓨처스 선수단을 응원하기 위해 커피차를 보낸 게 팀 안팎으로 화제가 됐다.커피차 측면에는 평소 좋아하는 애니메이션 ‘원피스’의 대사 “너, 내 동료가 돼라”를 살짝 돌려 “너, 이거 마시고 내 야수가 돼라”라는 응원의 글도 적었다. 올러는 이날 서울 고척돔에서 벌어진 키움 히어로즈와의 원정경기에 선발등판했다. 선발등판을 앞두고도 동료들을 챙긴 넉넉한 마음씀씀이는 팀 안팎에서 화제가 됐다.삼성 라이온즈의 크리스 페덱은 팀에 합류하자마자 “나는 다가가기 편한 사람이니 조언이 필요하면 주저 없이 찾아와달라”고 동료들에게 먼저 다가갔다. 페덱은 “체인지업에 대해 묻는 선수도 있었고 커터를 궁금해하는 선수도 있었다. 그들도 내가 바로 적응할 수 있도록 많은 도움을 줬다”면서 “배우고자 하는 열정이 가득한 동료들과 끈끈함을 나눌 수 있어 정말 좋다”고 덧붙였다.LG 트윈스의 카를로스 카라스코는 존재 자체가 동료들에게 좋은 교과서다. 카라스코는 23일 한화 이글스전에 선발 등판해 6이닝 3실점했는데 3실점이 모두 3회에 기록됐다. 2루수 신민재와 유격수 구본혁의 실책으로 집중력이 뚝 떨어졌지만 카라스코는 “중요한 건 흔들리지 않고 팀이 하나 되어 이겨낸 것”이라며 동료들을 감쌌다. 임찬규는 “확실히 빅리그에서 100승 이상을 했던 투수라 그 공을 알고 던진다”며 카라스코가 팀에 미치는 영향력을 높게 평가했다.박현진 전문기자