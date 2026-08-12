[포토] 배재고 야구부, 45일 만에 공식 경기 출전

세줄 요약 부적절한 응원 구호 논란으로 징계 받은 배재고

봉황대기 1회전 출전, 45일 만의 공식 경기

재심 통해 징계 감경, 사과와 반성 반영

1 / 6 이미지 확대 5·18 민주화운동 비하 응원 논란으로 받은 전국대회 출전정지 징계가 6개월에서 1개월로 감경되면서 45일 만에 공식 경기에 나서는 배재고 야구부가 12일 서울 양천구 목동야구장에서 열린 제54회 봉황대기 전국고교야구대회 1회전 인천고와의 경기 전 각오를 다지고 있다. 2026.8.12

뉴스1

이미지 확대 5·18 민주화운동 비하 응원 논란으로 받은 전국대회 출전정지 징계가 6개월에서 1개월로 감경되면서 45일 만에 공식 경기에 나서는 배재고 야구부가 12일 서울 양천구 목동야구장에서 열린 제54회 봉황대기 전국고교야구대회 1회전 인천고와의 경기를 앞두고 경기장으로 향하고 있다. 2026.8.12

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이미지 확대 배재고등학교 야구부 선수들이 12일 목동야구장에서 열린 54회 봉황대기 전국고교야구대회 인천고와의 1회전 경기를 위해 경기장으로 향하고 있다. 2026.8.12

연합뉴스

이미지 확대 5·18 민주화운동 비하 응원 논란으로 받은 전국대회 출전정지 징계가 6개월에서 1개월로 감경되면서 45일 만에 공식 경기에 나서는 배재고 야구부가 12일 서울 양천구 목동야구장에서 열린 제54회 봉황대기 전국고교야구대회 1회전 인천고와의 경기를 앞두고 버스에서 하차해 짐을 내리고 있다. 2026.8.12

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이미지 확대 5·18 민주화운동 비하 응원 논란으로 받은 전국대회 출전정지 징계가 6개월에서 1개월로 감경되면서 45일 만에 공식 경기에 나서는 배재고 야구부가 12일 서울 양천구 목동야구장에서 열린 제54회 봉황대기 전국고교야구대회 1회전 인천고와의 경기를 앞두고 버스에서 하차해 짐을 내리고 있다. 2026.8.12

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이미지 확대 5·18 민주화운동 비하 응원 논란으로 받은 전국대회 출전정지 징계가 6개월에서 1개월로 감경되면서 45일 만에 공식 경기에 나서는 배재고 야구부가 12일 서울 양천구 목동야구장에서 열린 제54회 봉황대기 전국고교야구대회 1회전 인천고와의 경기를 앞두고 버스에서 하차해 짐을 내리고 있다. 2026.8.12

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부적절한 응원 구호로 징계를 받은 배재고 야구부가 제54회 봉황대기 전국고교야구대회에 출전해 45일 만에 공식 경기를 치른다.배재고는 12일 오후 5시 서울 목동야구장에서 인천고를 상대로 제54회 봉황대기 전국고교야구대회 1회전을 치른다.배재고로선 지난 7월 29일 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 광주제일고와 1회전 이후 45일 만에 펼치는 공식 경기다.당시 경기에서 배재고는 광주제일고를 7-2로 이겼으나 “스타벅스 가야지”, “탱크데이” 등의 구호를 외쳐 큰 파장을 일으켰다. 5·18 민주화운동 비하 응원 논란으로 번졌고, 이에 대한야구소프트볼협회는 배재고에 전국대회 6개월 출전정지의 중징계를 내렸다.이 징계로 배재고는 순천효천고와의 2회전이 몰수패 처리됐고, 올해 마지막 전국대회 출전 무대인 봉황대기도 뛸 수 없었다.배재고는 광주제일고를 방문해 직접 사과했고, 대한체육회 스포츠공정위원회에 징계 재심을 청구했다.이후 대한체육회 스포츠공정위원회가 7월 20일 “배재고의 부적절한 구호는 징계 사유”라고 짚으면서도 배재고의 반성, 광주제일고의 용서, 배움의 과정에 있는 학생의 미래 등을 고려해 징계를 1개월로 감경했다.온라인뉴스부