칼날 제구 최민석, 스무 살의 패기… 두산 가을야구 ‘파란불’

평균자책점 1위… 9승 3패 맹활약

류현진·김광현 후 첫 2년차 에이스

“안 좋아도 극복… 10점 만점에 9점”

이미지 확대 최민석. 뉴시스

세줄 요약 스무 살 최민석, 평균자책점 1위와 9승 기록

5월 부진 딛고 6월 완벽투로 반등 성공

투심·커터와 제구, 두산 가을야구 희망

2026-08-04 B6면

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최민석(20·두산 베어스)은 올해 프로야구에서 최고의 ‘히트품’으로 통한다. 2년 차를 맞아 스무 살의 패기로 리그를 씹어먹는 성적을 기록하고 있기 때문이다. 3일 기준 최민석은 평균자책점 1위(2.64)에 9승을 기록하며 다승 부문 선두권을 형성하고 있다. 2년 차에 리그 전체 1선발급 활약을 했던 투수는 2007년 류현진(39·한화 이글스), 2008년 김광현(38·SSG 랜더스) 이후 처음이다.지난달 31일 서울 잠실구장에서 만난 최민석은 “시즌 중에 안 좋을 때도 다시 극복했던 게 (스스로 보기에) 좋았다”면서 “10점 만점에 8~9점을 주고 싶다”고 평가했다. 실제로 5월에 1승 2패 평균자책점 5.04로 부진했는데 이를 이겨내고 6월에 4승 무패 평균자책점 0.84의 완벽한 투구를 선보였다. 시즌 성적은 19경기 105와3분의2이닝 9승 3패 평균자책점 2.64다.최근 폭염 때문에 7월 마지막 등판 3경기에서 아홉수에 걸렸지만 오히려 마음을 다잡는 계기가 됐다고 했다. 최민석은 “풀타임으로 뛰면서 규정 이닝을 던지는 게 시즌 전에 세운 목표였다”면서 “평균자책점이 좋아서 상위권에 있다 보니까 욕심이 생겼고 그래서 조급해지더라. 다음부터는 ‘나는 4점대 투수다’, ‘아무것도 없이 0이닝에 0.00에서 시작하는 거다’라고 마음먹고 던지려고 한다”는 각오를 전했다.지난해 1군에서 17경기 3승 3패 평균자책점 4.40으로 가능성을 보였던 최민석은 신인 때부터 리그 최정상급으로 평가받던 투심 패스트볼에 더해 올해 컷 패스트볼(커터)을 장착하면서 몇 단계 더 진화했다. 최민석은 “투심이 가장 자신 있지만 투심을 가장 잘 받쳐주는 구종이 커터”라며 “스프링캠프 때는 조금 헤맸지만 시즌 들어와 연습하다 보니까 손에 잘 익었다”고 밝혔다.본인이 직접 게임 플랜을 짜고 들어가는 것도 호투의 비결이다. 최민석은 “양의지 선배와 많이 나가는데 포수 사인대로만 던지면 발전이 없을 것 같아서 같이 생각해서 뭘 던지면 좋을지 제안한다”고 말했다. 타자들의 허를 찌르는 볼 배합에 자동투구판정시스템(ABS) 존을 실사로 그려놓고 던지는 듯한 칼날 제구까지 더해져 최고 시속 140㎞ 후반대의 공으로도 타자들이 속수무책으로 당하고 있다.류재민 기자