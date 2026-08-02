‘40도’ 녹아내린 창원… 프로야구 연이틀 취소

선수들, 구토·어지럼증 등 호소

세줄 요약 창원 NC파크 KIA-NC전 폭염 취소

프로야구 사상 첫 이틀 연속 취소

부산 사직구장 경기 30분 지연 시작

2026-08-03 B7면

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불볕더위에 야구장도 녹아내리고 있다.한국야구위원회(KBO)는 2일 오후 6시부터 경남 창원시 NC파크에서 열릴 예정이던 KIA 타이거즈와 NC 다이노스 경기를 취소했다.40도에 육박하는 무더위로 인해 1일에 이어 이틀 연속 경기가 취소된 것으로, 프로야구에서는 처음 있는 일이다. 창원시는 지난달 30일부터 폭염 중대경보가 발효 중이다. 전날 경기가 취소됐던 부산 사직구장의 삼성 라이온즈-롯데 자이언츠 경기는 이날은 30분 늦게 시작했다.●부산 롯데-삼성 경기는 30분 늦게 시작KBO 규정에 따르면 최고기온이 35도 이상인 상태가 이틀 이상 지속될 것으로 예상돼 폭염경보가 발령될 경우 경기를 취소할 수 있다. 경기 시작 전에는 경기운영위원, 시작 후에는 주심이 경기 취소에 대한 결정권을 행사한다. 폭염으로 프로야구 경기가 취소된 것은 2024년 8월 2일 울산 LG 트윈스-롯데 자이언츠전이 처음이었다.●롯데 손성빈·황성빈 열사병 증상폭염으로 선수들이 고통을 호소하는 사례도 잇따르고 있다. 지난달 31일 부산 사직구장에서 열린 삼성 라이온즈와 롯데 경기에선 포수로 선발 출장한 롯데 손성빈이 1회를 마친 뒤 미열과 두통을 호소하더니 급기야 구토까지 했다.손성빈은 2회에도 마스크를 쓰고 안방을 지키는 투지를 보였지만 첫 타자 이재현을 2루수 뜬공으로 잡아낸 뒤 결국 유강남으로 교체됐다. 롯데 구단은 “2회에도 증상이 가라앉지 않아 선수 보호 차원에서 교체했다”고 설명했다.롯데 선두 타자 황성빈은 1회말 2루수 방면 내야안타를 때리고 1루로 뛰다가 어지럼증 때문에 베이스에 한참을 주저앉아 있었다.박현진 전문기자